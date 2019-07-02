Йыхвиская оппозиция из-за игровой площадки требует внеочередного заседания

Речь идет об общественной игровой площадке, расположенной на частной недвижимости площадью около 5800 квадратных метров между церковью и бывшим зданием уездного управления и занимающей около 30 процентов этой недвижимости. С предыдущим владельцем имелось соглашение, что волость сможет в течение десяти лет использовать ее бесплатно, но новый владелец на это больше не согласен.

В мае этого года член правления занимающегося в Йыхви наружной рекламой ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло прислал волостному управлению письмо, в котором дал понять, что с 12 августа этого года волость не сможет больше бесплатно использовать эту землю.

Специалист по хозяйству Йыхвиского волостного управления Марк Федоров сказал на заседании комиссии волостного собрания по хозяйству и бюджету, что "Kuldne Sekvoia" хочет получать за пользование землей арендную плату в размере 2400 евро в месяц. Волости сделали также предложение выкупить весь земельный участок за 180000 евро.

Прозвучало предложение арендовать землю еще пару лет, а когда после этого все равно возникнет необходимость заменить большинство износившихся аттракционов, перенести игровую площадку в другое место. Однако часть аттракционов установили там лишь прошлой осенью.

По мнению волостного архитектора Андреса Тооме, волость могла бы взвесить возможность покупки недвижимости, чтобы предотвратить в будущем строительство по соседству с церковью таких коммерческих зданий, которые портили бы окрестный вид. Он порекомендовал волости построить там платную подземную парковку, а наземную часть - озеленить.