Вт, 2.07.2019
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Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы из Силламяэ

Элиза.

ФОТО: Частный архив

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих под не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

У Элизы нет при себе мобильного телефона и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Силламяэ или Нарве. Информация о пропавшей девушке передана всем патрулям в данном регионе, а молодежный полицейский общается с ее близкими, чтобы установить возможное местонахождение Элизы.

Ее рост 160 см, она стройного телосложения, у нее длинные каштановые волосы. На Элизе могут быть синие джинсы, белые кроссовки и голубая куртка.

Всех, кто видел Элизу в последние дни или знает, где она может находиться, полиция просит позвонить на номер 112.

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