Обладатель кубка "Транс" впал в затяжной кризис

"Нарва-Транс" добрался до экватора нынешнего сезона лиги мастеров с безликой ничьей (1:1) в матче с ФК "Курессааре". Команду любителей, которая в теории не должна быть сильным соперником для "Транса", нарвитянам не удалось одолеть ни в одной из двух встреч первой половины сезона. Правда, в последний раз победа была близка. На 26-й минуте благодаря голу Артема Шкинева "Транс" вышел вперед. Однако на 52-й минуте заработавший вторую желтую карточку Шкинев оставил свою команду на открытом морским ветрам стадионе в Курессааре удерживать преимущество вдесятером.