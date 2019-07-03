Ср, 3.07.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Обладатель кубка "Транс" впал в затяжной кризис

Ярчайший момент "Нарва-Транса" в нынешнем сезоне - победа в Кубке Эстонии в мае на стадионе "Лиллекюла". После этого все пошло под откос.

ФОТО: Яна Пипар / Эстонский футбольный союз

Надежда на то, что завоеванный в конце мая кубок Эстонии по футболу сможет окрылить "Нарва-Транс" в нынешнем неровном сезоне, не оправдалась. Скорее, наоборот: из последовавших шести игр эстонской лиги мастеров нарвитянам не удалось выиграть ни одной.

"Нарва-Транс" добрался до экватора нынешнего сезона лиги мастеров с безликой ничьей (1:1) в матче с ФК "Курессааре". Команду любителей, которая в теории не должна быть сильным соперником для "Транса", нарвитянам не удалось одолеть ни в одной из двух встреч первой половины сезона. Правда, в последний раз победа была близка. На 26-й минуте благодаря голу Артема Шкинева "Транс" вышел вперед. Однако на 52-й минуте заработавший вторую желтую карточку Шкинев оставил свою команду на открытом морским ветрам стадионе в Курессааре удерживать преимущество вдесятером.

Это нарвитянам и удавалось практически до конца встречи. На 85-й минуте вратарь Марко Меэритс даже отразил пенальти. Однако за две минуты до конца основного времени мяч после удара игрока Курессааре Сандера Лахта отскочил от штанги в ворота, и счет сравнялся.

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