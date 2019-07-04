Жестокий убийца в суде попросил прощения

В нарвском судебном доме Вируского уездного суда во вторник, 2 июля, был оглашен приговор нарвитянину Сергею Голубеву (43) за убийство жены, совершенное мучительным, жестоким способом. Такая уголовная квалификация допускает пожизненное заключение, прокурор просил суд наказать ранее не судимого Голубева 14-летним заключением, суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.

По оценке суда, предложенный прокурором 14-летний срок не является достаточным наказанием за столь жестокие и мучительные действия.

Суд также удовлетворил поданный потерпевшей стороной, то есть близкими жертвы, гражданский иск с требованием возмещения нематериального ущерба и приговорил обвиняемого к выплате компенсации в размере 30000 евро. Еще он должен оплатить судебные издержки в размере около 6000 евро.

Убил с жестокостью

Согласно заключению суда, Голубев 21 апреля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу на ее рабочем месте в ее же салоне красоты на нарвской улице Юхкентали. На месте преступления Голубева и арестовали, с того же вечера он лишен свободы.

По горькой иронии судьбы, место преступления находилось в здании, стоящем по соседству с нарвским судебным домом.

Согласно обвинению, конфликт между супругами вспыхнул на почве ревности. Пьяный Голубев избил и в конце концов задушил женщину. Он также разбил большую часть оборудования салона красоты.

По оценке суда, Голубев своими действиями продемонстрировал исключительное пренебрежение к человеческой жизни и человеческому телу как ценности, причинив своей супруге значительные страдания в течение продолжительного периода времени - он нанес ей множество травм в районе лица, головы, тела, а также лишил ее доступа к кислороду.

Вопрос о квалификации преступления

С целью защиты интересов потерпевшей стороны, включая детей, судебный процесс прошел в закрытом режиме. Также за закрытыми для прессы дверями был оглашен вердикт.

Выступившая обвинителем окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаника Кыргмаа после оглашения приговора сказала, что сторона обвинения удовлетворена решением суда.

Присутствовавшая в суде мать подсудимого отказалась от каких-либо комментариев прессе, с чем был полностью согласен и адвокат.

Защищавший Голубева присяжный адвокат Владимир Садеков заявил, что приговор будет обязательно обжалован. Он уже после первого беглого ознакомления с судебным решением сказал, что будет обжаловаться якобы ошибочность квалификации: "Мы не спорим - было или не было (преступление), а мы даем другую оценку тому, что было".

Садеков также обжалует якобы ущемление процессуальных прав Голубева: "Почему показания обвиняемого не принимаются в расчет в том виде, в котором он их заявил?".

- То есть имеется ряд аргументов, которые мы озвучивали в суде первой инстанции и которые не нашли своего отражения в этом судебном решении. Мы считаем, что как минимум частично это (решение) необоснованно, и, естественно, будем готовить апелляцию, - прокомментировал Садеков.