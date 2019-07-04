Жестокий убийца в суде попросил прощения

Суровый приговор нарвитянину, осужденному за жестокое убийство своей жены, будет еще оспорен и потому не считается вступившим в силу. Сам убийца уже больше года за решеткой, он глубоко раскаялся и в суде просил прощения.
В нарвском судебном доме Вируского уездного суда во вторник, 2 июля, был оглашен приговор нарвитянину Сергею Голубеву (43) за убийство жены, совершенное мучительным, жестоким способом. Такая уголовная квалификация допускает пожизненное заключение, прокурор просил суд наказать ранее не судимого Голубева 14-летним заключением, суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.
По оценке суда, предложенный прокурором 14-летний срок не является достаточным наказанием за столь жестокие и мучительные действия.
Суд также удовлетворил поданный потерпевшей стороной, то есть близкими жертвы, гражданский иск с требованием возмещения нематериального ущерба и приговорил обвиняемого к выплате компенсации в размере 30000 евро. Еще он должен оплатить судебные издержки в размере около 6000 евро.
Убил с жестокостью
Согласно заключению суда, Голубев 21 апреля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу на ее рабочем месте в ее же салоне красоты на нарвской улице Юхкентали. На месте преступления Голубева и арестовали, с того же вечера он лишен свободы.
По горькой иронии судьбы, место преступления находилось в здании, стоящем по соседству с нарвским судебным домом.
Согласно обвинению, конфликт между супругами вспыхнул на почве ревности. Пьяный Голубев избил и в конце концов задушил женщину. Он также разбил большую часть оборудования салона красоты.
По оценке суда, Голубев своими действиями продемонстрировал исключительное пренебрежение к человеческой жизни и человеческому телу как ценности, причинив своей супруге значительные страдания в течение продолжительного периода времени - он нанес ей множество травм в районе лица, головы, тела, а также лишил ее доступа к кислороду.
Вопрос о квалификации преступления
С целью защиты интересов потерпевшей стороны, включая детей, судебный процесс прошел в закрытом режиме. Также за закрытыми для прессы дверями был оглашен вердикт.
Выступившая обвинителем окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаника Кыргмаа после оглашения приговора сказала, что сторона обвинения удовлетворена решением суда.
Присутствовавшая в суде мать подсудимого отказалась от каких-либо комментариев прессе, с чем был полностью согласен и адвокат.
Защищавший Голубева присяжный адвокат Владимир Садеков заявил, что приговор будет обязательно обжалован. Он уже после первого беглого ознакомления с судебным решением сказал, что будет обжаловаться якобы ошибочность квалификации: "Мы не спорим - было или не было (преступление), а мы даем другую оценку тому, что было".
Садеков также обжалует якобы ущемление процессуальных прав Голубева: "Почему показания обвиняемого не принимаются в расчет в том виде, в котором он их заявил?".
- То есть имеется ряд аргументов, которые мы озвучивали в суде первой инстанции и которые не нашли своего отражения в этом судебном решении. Мы считаем, что как минимум частично это (решение) необоснованно, и, естественно, будем готовить апелляцию, - прокомментировал Садеков.
Убийца раскаялся
Поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме, "Северное побережье" попросило адвоката описать, как сам Голубев оценивает совершенное им и ведет себя на протяжении уже более года нахождения под стражей.
ВЛАДИМИР САДЕКОВ:
Сергей по-своему понимает эту ситуацию.
- Он не является каким-то уголовником, криминалитетом и поэтому переносит это, естественно, болезненно, - ответил Садеков.
Раскаялся ли подсудимый?
- Сергей по-своему понимает эту ситуацию (случившийся конфликт с женой. - И.С.), но он, безусловно, извинился перед близкими и глубоко раскаивается в том, что произошло, - заверил защитник.
Полиция сделала оргвыводы
Практически сразу после убийства женщины 21 апреля полицейские выяснили, что испуганная Елена (имя жертвы) 5 марта звонила по номеру 112, чтобы сообщить о неподобающем поведении мужа Сергея. Однако тогда она просила только принять это к сведению, а не выслать патруль, поэтому ее звонок не повлек никаких действий. И это, как признала полиция, в корне неверно.
Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев после этого резонансного убийства признавал в общении с прессой, что полицейские не сработали так, как должны были: поступивший от жертвы семейного насилия телефонный звонок не запустил предусмотренные механизмы. "Мы виноваты, - говорил Андреев. - Там прозвучали слова-маячки, на которые полиция должна была отреагировать".
За полтора последовавших до убийства месяца поступившая от Елены информация так и не была обработана.
- Должен был быть с нашей стороны второй контакт с этим человеком, чтобы узнать - что там у них было, - по словам Андреева, так называемый второй контакт - это обязательство полиции.
Андреев после анализа событий весной 2018 года сообщил, что оргвыводы уже сделали - поменяли систему контроля за сообщениями о возможном семейном насилии.