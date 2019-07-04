ПЕРЕДОВИЦА: Сланцевый кризис влияет и на образование

Именно добыча сланца сделала Иллука и Мяэтагузе одними из самых зажиточных волостей Эстонии по доходу на душу населения. Параллельно 20 лет ходили разговоры о том, что долго так продолжаться не будет, наверняка государство вот-вот начнет отбирать деньги от добычи. В итоге какую-то часть действительно урезали, но теперь выясняется, что проблемы в сланцевой энергетике вполне конкретно бьют и по кошельку самоуправлений, зависящих от сланцевых денег.

Можно ведь сказать, что в доходах Алутагузеской волости в сравнении с другими самоуправлениями действительно непропорционально велика доля, так сказать, легкого дохода. Но ясно и то, что поскольку территория волости огромна, а заселена она редко, то стоимость услуг из расчета на одного жителя выше. В Алутагузеской волости четыре школы, которые нужно содержать, и с этой осени закроется Тудулиннаская школа. Однако вопрос дальнейшей организации волостной образовательной сети болезненный - уже заходила речь о прекращении гимназического образования в волости. Так что, говоря образно, можно утверждать и то, что сланцевый кризис может ускорить сужение образовательной сети.