Гражданин России с топором под мышкой попросил убежища в Эстонии

Гражданина России, назовем его Николаем, задержали на льду Чудского озера 4 марта этого года вечером около половины восьмого, после того как он пересек российско-эстонскую границу на лыжах. После задержания мужчина выразил желание попросить у властей Эстонии международной защиты. Он утверждал, что в России он находится в оппозиции к властям и власти подожгли дом, где он находился, что в его отношении возбуждено уголовное дело и его пытались поместить в психиатрическую больницу.

Полиция хотела посадить

Через два дня после задержания Тартуский административный суд удовлетворил ходатайство полиции о помещении Николая в учреждение заключения, сочтя, что для этого есть достаточное основание. По оценке суда, в случае Николая существует вероятность побега, поскольку он прибыл в Эстонию нелегально, под покровом темноты, предварительно понаблюдав за работой пограничников; также подозрительно, что у Николая был с собой топор. Сам мужчина утверждал, что он взял его для разведения костра, однако суд счел, что брать с собой для согрева топор вместо теплой одежды очень нетипично.

Николай не согласился с задержанием и пожаловался в окружной суд, однако и во второй судебной инстанции решили, что существует вероятность побега мужчины.

Дойдя до Государственного суда, дело приняло более благоприятный для беженца оборот.

Административная коллегия Государственного суда решила, что вероятность побега, оправдывающую помещение в центр временного содержания, неуместно обосновывать отсутствием основания для исключения вероятности побега лица. "При оценке вероятности побега просителя убежища следует оценивать обстоятельства каждого случая отдельно и осуществлять строгий контроль за необходимостью и пропорциональностью задержания в конкретном случае", - счел Государственный суд.

Госсуд отменил решения нижестоящих судов

По мнению верховного суда, способ пересечения Николаем границы и подготовка к этому, имевшийся при нем топор и прибытие в Эстонию с наступлением темноты не дают основания для вывода, что в его случае существует вероятность побега. "Скорее, деятельность в Российской Федерации по подготовке незаконного пересечения границы и время, выбранное для незаконного пересечения границы, указывают на то, что заинтересованное лицо хотело избежать уличения властями Российской Федерации", - говорится в постановлении Госсуда.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД: Наличие при себе топора необязательно указывает на то, что заинтересованное лицо, которое незнакомо с местным ландшафтом, не хотело после пересечения границы связаться с представителями эстонской власти.

Как отметил Госсуд, вряд ли может быть редкостью случай, когда ходатайствующий о предоставлении международной защиты не желает проходить необходимые для въезда в соседнюю страну процедуры на родине и пересекает границу незаконно. "Также наличие при себе топора необязательно указывает на то, что заинтересованное лицо, которое незнакомо с местным ландшафтом, не хотело после пересечения границы связаться с представителями эстонской власти. Объяснения заинтересованного лица, что он взял топор с собой для того, чтобы развести костер, выглядят правдоподобно".

По мнению суда, вероятность побега нельзя обосновать тем обстоятельством, что Николай, задержанный 4 марта в 19.31, подал оформленное в письменном виде ходатайство о предоставлении международной защиты на следующий день. Тем более что полиция подтвердила и в представленном коллегии ответе, что Николай уже при задержании выразил желание ходатайствовать о международной защите в Эстонии. "Неразумно предполагать, что лицо, прибывающее в государство незаконно, будет подавать форменное заявление о предоставлении международной защиты уже при задержании на границе", - констатировал Госсуд.