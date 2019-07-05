Летнее рандеву с городским оркестром

Теплым субботним вечером кохтлаярвесцев, вышедших погулять в Народный парк, ждал приятный сюрприз - концерт городского оркестра. Кохтла-Ярвеский центр культуры "протестировал" новое начинание - вечернее рандеву с оркестром.
Полтора часа с крыльца центра культуры звучали знакомые и новые для слушателей мелодии, в основном легкая "заводная" музыка, которая так и звала пуститься в пляс. Желающие подвигаться нашлись - участники творческих коллективов КЯЦК легки на подъем. Иногда к ним присоединялись и прохожие.