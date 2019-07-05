Летнее рандеву с городским оркестром

Полтора часа с крыльца центра культуры звучали знакомые и новые для слушателей мелодии, в основном легкая "заводная" музыка, которая так и звала пуститься в пляс. Желающие подвигаться нашлись - участники творческих коллективов КЯЦК легки на подъем. Иногда к ним присоединялись и прохожие.

- Мы не делали широкой рекламы этому мероприятию, потому что хотели посмотреть, как отреагирует "прохожий" народ - видим, что в хорошую погоду в парке гуляет много людей, особенно старшего возраста, почему бы не разнообразить им прогулки музыкой и танцами? - рассуждает директор центра культуры Светлана Короткова. - Такие традиции есть во многих городах разных стран. Спасибо оркестрантам - они с удовольствием согласились прийти и выступить, несмотря на то, что в эти дни у них идет активная подготовка к певческому празднику.