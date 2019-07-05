Пт, 5.07.2019
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Летнее рандеву с городским оркестром

Городской оркестр украсил прекрасной музыкой красивый июньский вечер для многих горожан, собравшихся в парке.

ФОТО: Частный архив

Теплым субботним вечером кохтлаярвесцев, вышедших погулять в Народный парк, ждал приятный сюрприз - концерт городского оркестра. Кохтла-Ярвеский центр культуры "протестировал" новое начинание - вечернее рандеву с оркестром.

Полтора часа с крыльца центра культуры звучали знакомые и новые для слушателей мелодии, в основном легкая "заводная" музыка, которая так и звала пуститься в пляс. Желающие подвигаться нашлись - участники творческих коллективов КЯЦК легки на подъем. Иногда к ним присоединялись и прохожие. 

- Мы не делали широкой рекламы этому мероприятию, потому что хотели посмотреть, как отреагирует "прохожий" народ - видим, что в хорошую погоду в парке гуляет много людей, особенно старшего возраста, почему бы не разнообразить им прогулки музыкой и танцами? - рассуждает директор центра культуры Светлана Короткова. - Такие традиции есть во многих городах разных стран. Спасибо оркестрантам - они с удовольствием согласились прийти и выступить, несмотря на то, что в эти дни у них идет активная подготовка к певческому празднику.

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