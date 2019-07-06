Государство перечеркнуло мечту Йыхви о музее

Волостное управление уже некоторое время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы или государства не возникало, однако они желают знать, что именно волость намерена предпринять с этим зданием. На прошлой неделе "Eesti Raudtee" сообщил, что хочет избавиться от нескольких неиспользуемых вокзальных зданий - в том числе от йыхвиского.