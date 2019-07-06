Вс, 7.07.2019
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Государство перечеркнуло мечту Йыхви о музее

Главная идея восстановления старого здания йыхвиского железнодорожного вокзала - создать в нем региональный музей, однако государство сообщило, что не заинтересовано в создании очередного музея, поскольку их и без того слишком много.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Министерство культуры критически относится к идее Йыхвиской волости открыть в старом здании железнодорожного вокзала региональный музей, а также не видит возможности государственного финансирования его создания.

Волостное управление уже некоторое время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы или государства не возникало, однако они желают знать, что именно волость намерена предпринять с этим зданием. На прошлой неделе "Eesti Raudtee" сообщил, что хочет избавиться от нескольких неиспользуемых вокзальных зданий - в том числе от йыхвиского.

Музей и зал ожидания 

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