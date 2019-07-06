Визит Кылварта в Нарву и обсуждение сотрудничества держали в тайне

Встреча мэра Нарвы Алексея Евграфова и мэра Таллинна Михаила Кылварта состоялась в начале недели. Оба градоначальника недавно занимают эти посты и в таком качестве прежде не знакомились. Оба известны своей любовью к спорту.

Еще одним руководителем Нарвы на той встрече была Ирина Янович, председатель Нарвского горсобрания.

Встреча без подробностей

Евграфов ответил "Северному побережью" отказом в ответ на просьбу рассказать о той встрече. "Это был частный визит", - объяснил он статус Кылварта в Нарве.

Кылварт, в свою очередь, перепоручил ответ на инфозапрос своему пресс-секретарю из Таллиннской горуправы - и через него поведал о нарвском вояже. Из комментария Кылварта следует, что темы обсуждений были никак не частные.

- Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества городских властей обоих городов на муниципальном уровне. Также в ходе обмена мнений была затронута тема взаимоотношений муниципалитетов с государственными структурами, - передает Кылварт. - Никаких принципиальных решений на встрече принято не было, так как сам ее формат предполагал на данном этапе поиск точек соприкосновения - общих проблем, тем и возможностей для развития отношений на городском уровне.

Партии нужно влияние в Нарве

Источник "Северного побережья" утверждает, что одной из тем на той встрече было усиление в Нарве позиции Центристской партии (ЦП). Партия прошлым летом полностью утратила влияние на управление третьим по населенности городом Эстонии, а мэр Таллинна Михаил Кылварт является по совместительству одним из четырех вице-председателей ЦП.

На это предположение "Северного побережья" Кылварт ответил через своего пресс-секретаря отрицательно и категорично: "Тема "партийного строительства" на этой встрече не поднималась".

При этом известно, что полуподпольная встреча двух мэров и председателя горсобрания проходила в присутствии зампредседателя Нарвского округа ЦП и известного местного парторганизатора Андруса Тамма, при его организационном посредничестве и даже в принадлежащем ему ресторане.

Тамм комментирует ту встречу, которой он был свидетелем, очень осторожно: "Разговор бы в основном о сотрудничестве двух больших городов". По его воспоминанию, говорили, например, о школьном образовании и о ремонте дороги на Нарва-Йыэсуу в желавшемся бы официальном транзитном качестве.

- На партийном вопросе сильного акцента поставлено во время встречи не было, - заверил Тамм.

В 2021 году обещали выиграть

Напомним, руководство Нарвой в настоящее время фактически беспартийное, но ЦП обещала выиграть там очередные муниципальные выборы в 2021 году.

АНДРУС ТАММ: На партийном вопросе сильного акцента поставлено во время встречи не было.

ЦП полностью утратила свою многолетнюю влиятельную позицию в Нарве в августе 2018 года. Тогда глава центристов и премьер-министр Эстонии Юри Ратас велел всем заподозренным в коррупции нарвским городским руководителям и депутатам горсобрания покинуть посты, однако те, несогласные с подозрениями, покинули партию. В знак солидарности так же поступила вся центристская фракция в Нарвском горсобрании, которой теперь не существует.

Далее было изменено правление Нарвского округа ЦП, вступившего в политическое противостояние с Нарвским горсобранием.