В Кохтла-Ярве продолжат ремонты дорог и дворов

- Рассматривались два варианта решения - капитальный ремонт или обеспечение покрытия для нормальной эксплуатации этой дороги на два-три года, - говорит вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Остановились на последнем, так как в планах "Järve Biopuhastus" реконструкция водной сети города, которая захватывает часть Мыйза теэ, значит, здесь снова придется копать. Поэтому нет смысла вкладывать большие средства в капитальный ремонт, хотя проект уже готов. Сейчас заменят покрытие, а капитальная реконструкция будет осуществлена после выполнения вышеназванных работ.