ОПРОС: Будете ли наблюдать за событиями певческого праздника?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Таисия МАКАРИШИНА: - Обязательно буду, но по телевизору. Всегда смотрю, потому что интересно. Постараюсь понаблюдать за танцорами из Сету и южной Эстонии - они мне нравятся, идавирумаасцы интересуют. Сожалею, что вживую ни разу не удалось увидеть певческий праздник, но за происходящим стараюсь следить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ирина НИЛИНА: - Буду наблюдать со стороны - по газетам и интернет-новостям. Интересное и значимое событие всеэстонского масштаба, стараемся в курсе быть. Когда дети занимались, они ездили на праздник, мне, к сожалению, не удалось до сих пор побывать. Но сейчас внуки подрастают - может, и соберемся когда-то воочию посмотреть.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила КАПЕЗИНА: - Безусловно, буду, но только с экрана телевизора. Особенно интересна танцевальная программа, так как я сама немножко танцую - в силламяэском "Сувенире". К сожалению, в этом году наш ансамбль не прошел отбора, непонятно почему, но так случилось. Хотелось бы быть на месте - в гуще событий, однако пока не было такой возможности. Сейчас дети в Таллинне живут, может, и соберусь в следующий раз.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Реа ТАММ: - Буду - через телевизор. Раньше ездила в Таллинн, но последние годы - нет, потому что свои не выступают, а за другими можно и через экран понаблюдать.