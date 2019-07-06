ПЕРЕДОВИЦА: Одной мечты мало

Одним из наиболее ярких предметов насмешек в кампании перед последними местными выборами в Йыхви было намерение одного кандидата, ныне члена волостного собрания, построить в Йыхви с населением 10000 человек стадион на 30000 мест.

В ходе кампании одним из горячих объектов, возле которых кандидаты кружили с камерами, был и железнодорожный вокзал вместе с обещанием привести его в порядок. При этом не уточняли, что значит "в порядок". К данному моменту идея несколько прояснилась: власти волости очень хотели бы построить там музей. Чем его наполнить и как будет организована его хозяйственная деятельность в будущем, пока тоже не продумано.

На этой неделе выяснилось, что государство денег на строительство музея не даст. Хотя решения о том, на что пойдут государственные деньги, принимают свои однопартийцы. Ответственные политики не раздают деньги на авось и, как правило, стараются хотя бы не слишком увлекаться раздачей обещаний подобного рода.

На этой неделе обнадежить Йыхви не смогло и Министерство культуры в вопросе строительства новой центральной библиотеки. Недостаточно просто сказать, мол, мы хотим новый музей или библиотеку, и ждать, что министр скажет: нет проблем, переведем деньги на следующей неделе.