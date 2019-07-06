ПЕРЕДОВИЦА: Одной мечты мало

Смелые мечты порой действительно ведут к большим свершениям. В том числе и здесь, в Ида-Вирумаа, - будь то, например, Силламяэский порт или Кивиылиский приключенческий центр. Однако при воплощении мечты в жизнь все же важно сохранять чувство реальности и уже в самом начале иметь представление о том, почему стоит стремиться именно к этой цели и по силам ли в дальнейшем содержать созданное.
Одним из наиболее ярких предметов насмешек в кампании перед последними местными выборами в Йыхви было намерение одного кандидата, ныне члена волостного собрания, построить в Йыхви с населением 10000 человек стадион на 30000 мест.
В ходе кампании одним из горячих объектов, возле которых кандидаты кружили с камерами, был и железнодорожный вокзал вместе с обещанием привести его в порядок. При этом не уточняли, что значит "в порядок". К данному моменту идея несколько прояснилась: власти волости очень хотели бы построить там музей. Чем его наполнить и как будет организована его хозяйственная деятельность в будущем, пока тоже не продумано.
На этой неделе выяснилось, что государство денег на строительство музея не даст. Хотя решения о том, на что пойдут государственные деньги, принимают свои однопартийцы. Ответственные политики не раздают деньги на авось и, как правило, стараются хотя бы не слишком увлекаться раздачей обещаний подобного рода.
На этой неделе обнадежить Йыхви не смогло и Министерство культуры в вопросе строительства новой центральной библиотеки. Недостаточно просто сказать, мол, мы хотим новый музей или библиотеку, и ждать, что министр скажет: нет проблем, переведем деньги на следующей неделе.
В Ида-Вирумаа в целом стоило бы провести более тщательный анализ того, какие крупные объекты общественного назначения необходимо построить в ближайшие годы, учитывая при этом негативные демографические прогнозы. Достижение разумного консенсуса в этом вопросе могло бы быть одной из крупных задач Ида-Вирумааского союза самоуправлений.