Йыхви движется в прошлое вместо будущего

Затишье миновало! Из Йыхви вновь приходят ошеломительные новости. Дело в том, что Йыхви решил выйти из Союза балтийских городов, в который входят самоуправления десяти государств. На первый взгляд это может показаться пустяком, однако в то же время это очень характерный шаг для нынешних руководителей Йыхвиской волости.
Члены этого союза делятся опытом и сотрудничают. Но руководители Йыхвиской волости, очевидно, и без того достаточно толковые и состоятельные, чтобы решать всевозможные проблемы, не прибегая к чужому опыту.