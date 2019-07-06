Вс, 7.07.2019
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Йыхви движется в прошлое вместо будущего

Павел Прокопенко, Социал-демократическая партия

ФОТО: Частный архив

Затишье миновало! Из Йыхви вновь приходят ошеломительные новости. Дело в том, что Йыхви решил выйти из Союза балтийских городов, в который входят самоуправления десяти государств. На первый взгляд это может показаться пустяком, однако в то же время это очень характерный шаг для нынешних руководителей Йыхвиской волости.

Члены этого союза делятся опытом и сотрудничают. Но руководители Йыхвиской волости, очевидно, и без того достаточно толковые и состоятельные, чтобы решать всевозможные проблемы, не прибегая к чужому опыту.

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст в интервью журналисту ERR констатировал, что волость уже долгое время участвует в этом союзе пассивно. В ответ на это я спрошу: не вызвано ли пассивное участие в организации, скорее, некомпетентностью самих руководителей Йыхви? Предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский еще в начале этого года заявил, что присоединившийся к волостной управе специалист по внешним связям Аймар Лаулик выведет международные отношения волости на более профессиональный уровень. На данный момент Лаулик в волостном управлении больше не работает. Вдруг он действительно принялся за работу с полной самоотдачей, поэтому от него и отказались?

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