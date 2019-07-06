Йыхви движется в прошлое вместо будущего

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст в интервью журналисту ERR констатировал, что волость уже долгое время участвует в этом союзе пассивно. В ответ на это я спрошу: не вызвано ли пассивное участие в организации, скорее, некомпетентностью самих руководителей Йыхви? Предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский еще в начале этого года заявил, что присоединившийся к волостной управе специалист по внешним связям Аймар Лаулик выведет международные отношения волости на более профессиональный уровень. На данный момент Лаулик в волостном управлении больше не работает. Вдруг он действительно принялся за работу с полной самоотдачей, поэтому от него и отказались?