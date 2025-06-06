Рагнар Клаван: путь в Ливерпуль не обязательно должен начинаться в Таллинне

Если бы кто-то сказал мне, маленькому мальчику, гоняющему мяч по гравийным полям Вильянди, что однажды я надену футболку "Ливерпуля" и каждую неделю буду играть перед сотнями тысяч пар глаз, я бы, возможно, усмехнулся и продолжил тренироваться. Но мечта жила и росла, и, что самое главное, было немало тех, кто ее поощрял.
Однако сегодня эстонский футбол сталкивается с серьезной проблемой: нет равных возможностей для рождения такой мечты. Слишком многое зависит от местонахождения клубов - есть ли поблизости необходимая инфраструктура, поддерживающие родители, тренеры или просто транспорт, чтобы подросток вообще мог попасть на игру.
За последние шесть месяцев я встречался с представителями десятков клубов по всей Эстонии. Также были футбольные народные собрания, на которых мы вместе обсуждали, что нужно сделать, чтобы футбол не превратился в игру только большого города. Это важные идеи, которыми нужно заниматься, потому что от них зависит мечта многих молодых людей.
Почему футбол должен дойти до каждого уголка Эстонии?
Если молодой игрок не может участвовать в лиге, которая соответствует его спортивному уровню, не из-за своих навыков, а из-за того, что ему приходится тратить деньги на транспорт, от этого проигрывает весь эстонский футбол. Если у небольшого клуба больше нет наставника, который мог бы направлять молодежь и, в конечном счете, также нет детей, желающих тренироваться, это потеря для всего футбола. Региональное неравенство - это не только футбольная проблема, это социальная проблема. Но футбол может быть частью ее решения. Если мы приведем современные инструменты и знания в каждый уголок Эстонии, это принесет пользу не только спорту, но и обществу в целом.
Мне нравится думать, что для маленького местечка футбол может быть как сердцебиение. Когда он силен, это чувствуют все - школа, сообщество, предприятия.
Но работа сердца не может поддерживаться одним лишь энтузиазмом. Для этого нужны поддержка, осведомленность и сотрудничество. И эта поддержка должна исходить от футбольного союза - не только в виде планов на основе "Excel", но и в виде присутствия на местах и реальных действий. В виде сети, которая работает даже тогда, когда столичного света на всех не хватает.
Как на самом деле поддержать региональную футбольную жизнь?
Во-первых, нужно начать с людей. К сожалению, в Эстонии до сих пор есть клубы, где не удается платить тренерам даже скромную зарплату. Поэтому необходимо сосредоточиться на пособии для оплаты работы тренеров и увеличить зарплату как минимум на 30%, чтобы обеспечить стабильность и конкурентоспособность даже в небольших центрах. Принципы поддержки должны быть основаны на реальных потребностях клубов и разработаны таким образом, чтобы никто не остался без внимания.
"Мне нравится думать, что для маленького местечка футбол может быть как сердцебиение. Когда он силен, это чувствуют все - школа, сообщество, предприятия"-Рагнар Клаван, кандидат в президенты Эстонского футбольного союза
Во-вторых, знания и инструменты не должны быть сосредоточены только в крупных центрах. Единая система управления талантами и платформа видеоаналитики должны быть внедрены по всей Эстонии - таким образом даже тренер небольшого клуба сможет анализировать игру, понимать, над чем нужно поработать, и направлять молодежь вперед. Цель состоит в том, чтобы устранить технологический разрыв между клубами.
В-третьих, нам нужно создать возможности для более быстрого и широкого распространения знаний. Программы развития (цифровых) навыков тренеров позволяют им повышать квалификацию дистанционно, без отрыва от работы и необходимости ехать в Таллинн. Там, где не хватает профессионального вспомогательного персонала, клубам необходимо осознанно привлекать сообщество - например, родителей, которые могут участвовать как в логистике, так и в процессе обучения. Футбольный союз может и в этом оказать поддержку и сориентировать.
В-четвертых, поддержка инфраструктуры требует более продуманного подхода, учитывающего местные потребности. Строительство одинаковых футбольных холлов повсюду не решит всех реальных проблем. Поэтому необходимо провести республиканское картирование, чтобы разработать прозрачный и содержательный план инвестиций. Региональные клубы рассчитывают на систему совместного инвестирования, которая позволит им подавать заявки на поддержку на основе четких и однозначных критериев - не основанных на отношениях и не ориентированных только на ведущие клубы.
Малые клубы нуждаются в особом внимании и реальных решениях
На встречах очень ценный вклад внесли представители региональных клубов: именно на основе их опыта и предложений родилась отдельная программа для организаций со статусом малого клуба. Зачастую эти клубы оказываются последними, кто удерживает вместе молодежь, общину и футбол в регионе. Цель должна заключаться в том, чтобы помочь им не только выжить, но и развиваться.
За пределами Таллинна и Тарту одной из главных проблем, объединяющих клубы, являются транспортные расходы, связанные с участием в играх. Реальность такова, что зачастую они составляют львиную долю и без того скудного бюджета клуба. Поэтому важно создать поддержку транспортных расходов, основанную на потребностях, ведь развитие спорта никогда не должно зависеть от цены на аренду автобуса.
Также необходимо создавать и поддерживать региональные центры сотрудничества, где небольшие клубы могут сообща проводить обучения и тренировки, а также обмениваться опытом - возможно, в сотрудничестве с другими спортивными союзами. Когда клубы работают больше вместе, их нагрузка уменьшается, а их влияние увеличивается.
Чтобы современные ИТ-решения были доступны также клубам с небольшим бюджетом, футбольный союз должен покрывать значительную часть необходимых инвестиций. А когда речь идет об инфраструктуре, нельзя допускать, чтобы она развивалась бессистемно. Каждый регион отличается от другого, поэтому необходимо разработать основанный на потребностях инвестиционный план, учитывающий местные обстоятельства.
Мечты и кумиры придают футболу жизни
При всем этом нельзя отрицать, что футбол - это нечто большее, чем системы и инвестиции. Это прежде всего эмоции. И эти эмоции должны быть повсюду. Именно поэтому мы стремимся создать программу "Учись у лучших!", в рамках которой игроки команды "А" будут систематически посещать небольшие клубы по всей Эстонии, чтобы поделиться своим опытом, показать пример и сказать каждому ребенку: ты - часть всего этого. Так же, как Март Поом однажды приехал в Вильянди с сумкой для мячей на плече и вселил в меня веру в то, что возможно добиться большего.
Все это не просто программа. Это видение, в котором будущее эстонского футбола не ограничивается только столицей. Это обещание, что каждый ребенок - в любом уголке Эстонии - может отправиться в путь, который приведет его в Ливерпуль. И если мы вместе построим необходимый для этого мост, нам никогда не придется беспокоиться о том, бьется ли сердце футбола только в Таллинне. Потому что оно бьется везде!