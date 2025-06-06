Рагнар Клаван: путь в Ливерпуль не обязательно должен начинаться в Таллинне

Однако сегодня эстонский футбол сталкивается с серьезной проблемой: нет равных возможностей для рождения такой мечты. Слишком многое зависит от местонахождения клубов - есть ли поблизости необходимая инфраструктура, поддерживающие родители, тренеры или просто транспорт, чтобы подросток вообще мог попасть на игру.

За последние шесть месяцев я встречался с представителями десятков клубов по всей Эстонии. Также были футбольные народные собрания, на которых мы вместе обсуждали, что нужно сделать, чтобы футбол не превратился в игру только большого города. Это важные идеи, которыми нужно заниматься, потому что от них зависит мечта многих молодых людей.

Почему футбол должен дойти до каждого уголка Эстонии?

Если молодой игрок не может участвовать в лиге, которая соответствует его спортивному уровню, не из-за своих навыков, а из-за того, что ему приходится тратить деньги на транспорт, от этого проигрывает весь эстонский футбол. Если у небольшого клуба больше нет наставника, который мог бы направлять молодежь и, в конечном счете, также нет детей, желающих тренироваться, это потеря для всего футбола. Региональное неравенство - это не только футбольная проблема, это социальная проблема. Но футбол может быть частью ее решения. Если мы приведем современные инструменты и знания в каждый уголок Эстонии, это принесет пользу не только спорту, но и обществу в целом.