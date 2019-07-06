Вс, 7.07.2019
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Арно Круусманн

Арно Круусманн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Минувшая пятница стала для подполковника Арно Круусманна последним днем работы на посту командира Вируского батальона. Установленный срок пребывания в должности истек, и впереди ждет новая работа.

Четыре года назад, принимая командование у Ээро Киннунена, Круусманн сказал, что не планирует серьезных изменений, так как нет смысла рушить то, что работает. Теперь, в свете его ухода с должности, можно только сказать, что работает еще лучше. 

За четыре года работы в должности Круусманн нечасто давал повод говорить о себе. Боевая подготовка - это рутинная работа, о деталях которой и не принято распространяться. Однако превращение пехотного батальона в механизированный - это большое дело. Заметно изменился и находящийся на восточной окраине Йыхви городок Сил обороны: там появилось новое здание казармы и строится еще одно, построены ремонтный цех, спортзал, тир.

Об этом нечасто задумываются, но Вируский батальон входит в число крупнейших организаций и работодателей Йыхви и оказывает значительное влияние на местную жизнь. Йыхви повезло, что во главе батальона стоят деятельные командиры.

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