ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Арно Круусманн

Четыре года назад, принимая командование у Ээро Киннунена, Круусманн сказал, что не планирует серьезных изменений, так как нет смысла рушить то, что работает. Теперь, в свете его ухода с должности, можно только сказать, что работает еще лучше.

За четыре года работы в должности Круусманн нечасто давал повод говорить о себе. Боевая подготовка - это рутинная работа, о деталях которой и не принято распространяться. Однако превращение пехотного батальона в механизированный - это большое дело. Заметно изменился и находящийся на восточной окраине Йыхви городок Сил обороны: там появилось новое здание казармы и строится еще одно, построены ремонтный цех, спортзал, тир.