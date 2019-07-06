Нарвские энергетики научатся извлекать гвозди из досок, чтобы топить деревом

Благодаря получению теплоэнергии от сланцевой электростанции цена на тепло для Нарвы пока остается практически наименьшей в Эстонии. Сейчас, когда производство электроэнергии из сланца становится нерентабельным и подчас останавливается, в правлении предприятия все равно успокаивают: жителям Нарвы не надо опасаться ситуации, что их дома останутся без тепла и горячей воды.

Тепло от газа и досок

- В состав Балтийской электростанции входит и так называемая резервная котельная, которая в любом случае может дополнять тепловую мощность и обеспечивать надежность теплоснабжения города Нарва. Мощность котельной составляет 240 мегаватт, то есть покрывает потребность в тепле всего города. Свою эффективность котельная доказывала неоднократно и ранее, поскольку и ранее мы прибегали к этому варианту, - ответил на запрос "Северного побережья" Март Проос, председатель правления АО "Enefit Energiatootmine" и председатель совета дочернего сетевого предприятия "Narva Soojusvõrk", поставляющего и продающего горячую воду непосредственно потребителям.

По подсчетам того же сетевого предприятия, суммарная потребляемая мощность нарвских потребителей - это порядка 60 тысяч человек и 692 отапливаемых объекта - составляет 333 мегаватта, что существенно больше названной мощности резервной котельной. "Наличие резервной котельной не означает, что можно не задумываться о конкурентоспособности самой станции", - подтвердил Проос.

- Для повышения эффективности и увеличения конкурентоспособности сейчас ведется строительство на территории Балтийской электростанции комплекса дробления отходов деревообработки и удаления металла. Предоставляемые поставщиками отходы деревообрабатывающей промышленности, например, части снесенных зданий, старые рамы и двери, мебель, содержат в большом количестве металл, который препятствует тому, чтобы сразу использовать их на электростанции, - рассказал Проос, подчеркнув, что использование древесных отходов - это рациональное решение с точки зрения как экологии, так и увеличения конкурентоспособности предприятия. - Это очень важно в нынешней сложной для сланцевой энергетики ситуации, - отметил он.

Вопрос о цене открыт

Март Проос пока не имеет ясного ответа на вопрос: планирует ли "Enefit Energiatootmine" в текущем году запросить у Департамента конкуренции одобрение на повышение предельной цены производимой теплоэнергии? Руководитель предприятия высказал надежду, что использование древесных отходов в процессе производства тепло- и электроэнергии "не должно негативно сказаться на цене, а, напротив, является поддержкой конкурентоспособности".

МАРТ ПРООС: На данный момент невозможно точно сказать, повысит ли нынешняя ситуация стоимость тепла.

- Предприятие регулярно анализирует экономические составляющие и в том числе рассматривает стоимость производимого тепла. Нынешний год не будет исключением и до нового отопительного сезона стоимость тепловой энергии, поставляемой в "Narva Soojusvõrk", будет проанализирована и в случае необходимости скорректирована. На данный момент невозможно точно сказать, повысит ли нынешняя ситуация стоимость тепла, на сколько и с какого времени, - сказал Проос.