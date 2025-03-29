Строительство социального дома в Кохтла-Нымме начнется летом

Летом прошлого года волость Тойла получила субсидию от программы жилья, поддерживающего проживание в общине, на строительство в Кохтла-Нымме одноэтажного социального дома на шесть квартир. Это не дом престарелых, а место, где могут жить пожилые люди, которые еще достаточно хорошо справляются самостоятельно, но нуждаются в некоторой помощи и поддержке в повседневных делах.