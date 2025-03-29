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Строительство социального дома в Кохтла-Нымме начнется летом

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Кохтла-ныммеский социальный дом будет построен на участке земли за автобусной остановкой.
Кохтла-ныммеский социальный дом будет построен на участке земли за автобусной остановкой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Через год на пустующей площади в центре поселка будет возведено красивое новое здание.

Летом прошлого года волость Тойла получила субсидию от программы жилья, поддерживающего проживание в общине, на строительство в Кохтла-Нымме одноэтажного социального дома на шесть квартир. Это не дом престарелых, а место, где могут жить пожилые люди, которые еще достаточно хорошо справляются самостоятельно, но нуждаются в некоторой помощи и поддержке в повседневных делах.

В здании будет пять однокомнатных квартир и одна двухкомнатная квартира, общая кухня и помывочная, передвигаться там можно будет на инвалидных колясках и других вспомогательных устройствах.

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