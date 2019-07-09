Производство ветряков переедет в Ида-Вирумаа

Предприниматели - братья Олег и Андрес Сынаялг обратились с предложением о сотрудничестве в сфере поиска рабочей силы к Нарвскому профсоюзу энергетиков и Независимому профсоюзу шахтеров и энергетиков. Цель сотрудничества - предотвращение социальной катастрофы от снижения роли сланцевой промышленности и предложение энергетикам новых рабочих мест в сфере производства оборудования для восстанавливаемой энергетики, то есть ветряков.

- Это не конкуренция "Ээсти энергия". Мы будем работать на своих рабочих местах, пока это будет возможно, - объяснила председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова, когда вчера оба названных профсоюза подписывали с Сынаялгами соглашение об общих намерениях.