Ср, 10.07.2019
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Производство ветряков переедет в Ида-Вирумаа

Лидеры Нарвского энергопрофсоюза и Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков заключили 8 июля в Нарве с Союзом ветряных технологий и предпринимателями из сферы ветряной энергетики соглашение об общих намерениях. Его цель - запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Илья Смирнов

"Это лучше, чем туризм", - выразился Олег Сынаялг, представляя план перевода производства ветряков "Элеон" в Ида-Вирумаа. Особая часть плана - производство огромных углепластиковых лопастей, чего в Эстонии еще не делали.

Предприниматели - братья Олег и Андрес Сынаялг обратились с предложением о сотрудничестве в сфере поиска рабочей силы к Нарвскому профсоюзу энергетиков и Независимому профсоюзу шахтеров и энергетиков. Цель сотрудничества - предотвращение социальной катастрофы от снижения роли сланцевой промышленности и предложение энергетикам новых рабочих мест в сфере производства оборудования для восстанавливаемой энергетики, то есть ветряков.

- Это не конкуренция "Ээсти энергия". Мы будем работать на своих рабочих местах, пока это будет возможно, - объяснила председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова, когда вчера оба названных профсоюза подписывали с Сынаялгами соглашение об общих намерениях.

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