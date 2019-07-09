Десятимиллионная инвестиция создаст в Ида-Вирумаа десять рабочих мест

Принадлежащее уроженцам Йыхви предпринимателям Ивану Турыгину и Сергею Потапенко инфотехнологическое предприятие "Burfa Tech" создало в расположенном на территории Балтийской электростанции технологическом парке высокопроизводительный вычислительный центр стоимостью 10 миллионов евро. Он создаст всего несколько рабочих мест, зато обеспечит Нарвским электростанциям еще одного крупного клиента.
Электрическая мощность крупнейшего в Северной Европе высокопроизводительного вычислительного центра, созданного занимавшимися ранее в Эстонии главным образом добычей криптовалют и имеющими ида-вируские корни миллионерами, составит 4 мегаватт. Сейчас осуществляется тестирование оборудования вычислительного центра, который расположен в технологическом парке "Enefit". Центр планирует начать работу в ближайшие месяцы.
Клиенты находятся за границей
По словам директора по развитию продуктов "Burfa Tech" Виталия Павлова, для предприятия это новое направление бизнеса, цель которого - оказание облачных услуг на международном рынке. Центр станет оказывать клиентам со всего мира услуги, связанные с графическим рендерингом, искусственным интеллектом и машинным обучением.
"Burfa Tech" видит в качестве главных клиентов нарвского вычислительного центра действующие на международном уровне предприятия средней величины. Все его клиенты - из-за пределов Эстонии, большая часть мощности центра уже связана действующими договорами. В центре используются системы мониторинга и дистанционного управления с искусственным интеллектом, следящие среди прочего за температурой, влажностью и пожарной безопасностью в здании. Искусственный интеллект также следит и управляет электробезопасностью (характеристики, потребление, короткие замыкания и т.д.) Для обеспечения безопасности оборудования в ключевых помещениях центра установлены современные системы газового пожаротушения и дымоудаления.
Управляется вычислительный центр дистанционно. Однако когда он заработает на полную мощность, то для обслуживания его на месте запланировано десять рабочих мест - для специалистов по охране, электричеству, вентиляции и строительству.
Вычислительный центр "Burfa" станет потреблять в год в среднем 30 гигаватт-часов электроэнергии, что включит его также в число 25 крупнейших электропотребителей Эстонии. Это примерно столько же, сколько, к примеру, потребляют все бытовые потребители города Раквере.
Поправка в законе побудила предпочесть Эстонию
Член правления ТОО "Burfa Tech" Иван Турыгин сказал, что идея создания высокопроизводительного вычислительного центра возникла в 2017 году. "Возможности для ее реализации мы изучали параллельно в Исландии, США и России, а также здесь, в Эстонии. По ходу этого процесса и началось наше общение с технологическим парком "Enefit", - отметил он, перечислив несколько преимуществ Нарвы: - Расположение на охраняемой территории Балтийской электростанции, во-первых, обеспечивает высокую степень безопасности, которая является одним из основных условий наших клиентов, и, во-вторых, позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию за счет уменьшения платы за сетевые услуги".
В июне прошлого года Рийгикогу изменил Закон об электрорынке, что создало более гибкую возможность для прокладки прямой линии протяженностью до шести километров между электростанцией и потребителем. Идея этой поправки состояла в том, чтобы благоприятствовать инвестициям в энергоемкие производства, ведь в случае прямой линии крупному потребителю не нужно платить действующую цену сетевой услуги.
По словам члена правления "Enefit Energiatootmine" Яануса Раттура, технологический парк "Enefit" предназначается прежде всего для клиентов с высоким энергопотреблением, ведь электроэнергия, в цене которой нет сетевой платы, дает расположенным на территории электростанции предприятиям значительное конкурентное преимущество. "В то же время клиент с большим энергопотреблением позволяет точно планировать нагрузку электростанции", - отметил Раттур.
Пресс-представитель "Eesti Energia" Прийт Лутс отметил, что на сегодня предприятие заключило в технопарке наряду с договором с "Burfa Tech" еще десять клиентских договоров с мощностью подключения 15 мегаватт. "Мы работаем во имя того, чтобы привлечь в технопарк также промышленные предприятия с большим электропотреблением, которым электроэнергия без сетевой платы обеспечит значительное конкурентное преимущество. Вдобавок к более дешевой электроэнергии мы предлагаем сформировавшуюся инфраструктуру в Нарве и хорошие логистические связи с Силламяэским портом", - заявил он.
Молодые миллионеры с йыхвискими корнями
Создание центра предприятие финансировало за счет собственных средств, время окупаемости составит в зависимости от рыночных условий около трех лет. "Burfa Tech" занимается оказанием облачных услуг, ИТ-развитием, а также строит вычислительные центры и центры записи данных.
Материнским предприятием "Burfa Tech" является ТОО "Burfa Capital", владельцы которого 34-летние уроженцы Йыхви Иван Турыгин и Сергей Потапенко являются также членами правления "Burfa Tech". Ранее "Burfa Tech" действовал под названием "Hashcoins", но название предприятия поменяли в нынешнем году вследствие расширения областей деятельности: поначалу занимались добычей криптовалют, а также разработкой и продажей сопутствующих услуг и технических решений. Сейчас в "Burfa Tech" 33 работника. Объем имущества предприятия - 16,4 миллиона евро; оборот в 2018 году составил 17,8 миллиона евро, чистая прибыль - 10,6 миллиона.
Турыгин и Потапенко являются также крупными спонсорами йыхвиского футбольного клуба "Phoenix". Они же во время выборов в Европарламент стали крупнейшими спонсорами предвыборной кампании баллотировавшегося в качестве независимого кандидата Раймонда Кальюлайда: оба вложили в нее по 12500 евро.
"Äripäev" оценила имущество Ивана Турыгина в 14,9 миллиона евро, а Сергея Потапенко - в 9 миллионов евро.
Центр обработки данных "Burfa Tech" в Нарве
- Цель высокопроизводительного вычислительного центра - оказывать облачные услуги на международном рынке.
- Инвестиция - 10 миллионов евро.
- Годовое электропотребление - около 30 гигаватт-час.
- 10 рабочих мест.
- Владельцы - Иван Турыгин и Сергей Потапенко.