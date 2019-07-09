Десятимиллионная инвестиция создаст в Ида-Вирумаа десять рабочих мест

Электрическая мощность крупнейшего в Северной Европе высокопроизводительного вычислительного центра, созданного занимавшимися ранее в Эстонии главным образом добычей криптовалют и имеющими ида-вируские корни миллионерами, составит 4 мегаватт. Сейчас осуществляется тестирование оборудования вычислительного центра, который расположен в технологическом парке "Enefit". Центр планирует начать работу в ближайшие месяцы.

Клиенты находятся за границей

По словам директора по развитию продуктов "Burfa Tech" Виталия Павлова, для предприятия это новое направление бизнеса, цель которого - оказание облачных услуг на международном рынке. Центр станет оказывать клиентам со всего мира услуги, связанные с графическим рендерингом, искусственным интеллектом и машинным обучением.

"Burfa Tech" видит в качестве главных клиентов нарвского вычислительного центра действующие на международном уровне предприятия средней величины. Все его клиенты - из-за пределов Эстонии, большая часть мощности центра уже связана действующими договорами. В центре используются системы мониторинга и дистанционного управления с искусственным интеллектом, следящие среди прочего за температурой, влажностью и пожарной безопасностью в здании. Искусственный интеллект также следит и управляет электробезопасностью (характеристики, потребление, короткие замыкания и т.д.) Для обеспечения безопасности оборудования в ключевых помещениях центра установлены современные системы газового пожаротушения и дымоудаления.

Управляется вычислительный центр дистанционно. Однако когда он заработает на полную мощность, то для обслуживания его на месте запланировано десять рабочих мест - для специалистов по охране, электричеству, вентиляции и строительству.

Вычислительный центр "Burfa" станет потреблять в год в среднем 30 гигаватт-часов электроэнергии, что включит его также в число 25 крупнейших электропотребителей Эстонии. Это примерно столько же, сколько, к примеру, потребляют все бытовые потребители города Раквере.

Поправка в законе побудила предпочесть Эстонию

Член правления ТОО "Burfa Tech" Иван Турыгин сказал, что идея создания высокопроизводительного вычислительного центра возникла в 2017 году. "Возможности для ее реализации мы изучали параллельно в Исландии, США и России, а также здесь, в Эстонии. По ходу этого процесса и началось наше общение с технологическим парком "Enefit", - отметил он, перечислив несколько преимуществ Нарвы: - Расположение на охраняемой территории Балтийской электростанции, во-первых, обеспечивает высокую степень безопасности, которая является одним из основных условий наших клиентов, и, во-вторых, позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию за счет уменьшения платы за сетевые услуги".

В июне прошлого года Рийгикогу изменил Закон об электрорынке, что создало более гибкую возможность для прокладки прямой линии протяженностью до шести километров между электростанцией и потребителем. Идея этой поправки состояла в том, чтобы благоприятствовать инвестициям в энергоемкие производства, ведь в случае прямой линии крупному потребителю не нужно платить действующую цену сетевой услуги.