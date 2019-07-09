Предприимчивость - спасательный круг для Ида-Вирумаа

Я знаю, что многие наши выпускники тоже приняли решение заняться предпринимательством. И хотя большинство выбирают карьеру наемного работника, предприимчивый человек может наряду с основной работой найти для себя, так сказать, деловой стиль жизни. Например, выпечка домашних пирожных и тортов или организация летних дней и экскурсий получили начало именно благодаря страсти и увлечению человека.

Трудолюбие и так называемый предпринимательский ген привели этих людей к предпринимательству. Если поначалу мотивацией было желание залатать образовавшуюся в кошельке брешь, то в более успешных случаях своему бизнесу в конце концов посвящают себя полностью.

Можно опасаться, что в ближайшее время в Ида-Вирумаа появится много безработных энергетиков и горняков. Я понимаю, что людям, долгое время являвшимся наемными работниками, сложно будет заняться предпринимательством в ситуации, когда они отправлены в вынужденный отпуск и впереди маячит сокращение. Скажем честно, что экономическое и социальное развитие нашего региона не самое благоприятное для начинающих предпринимателей. Где же спасательный круг в данной ситуации?

Самое важное - желание человека идти в ногу со временем, а также готовность приложить усилия во имя новых, ценимых на рынке труда знаний и умений.

В то же время суровая реальность, когда в один прекрасный день прежней работы не станет, заставит искать решение. Как известно, наша система кассы по безработице готова предлагать людям различные переобучения на сумму до 2500 евро в год. Пожизненное обучение уже стало сейчас неизбежным, так почему бы не воспользоваться предлагаемой возможностью?

Вирумааский колледж готов с помощью государственных опорных систем предлагать шахтерам и энергетикам возможности переобучения в виде дополнительных обучений. Среди наших учебных программ можно выбрать курсы инфотехнологии, машиностроения, химической технологии и других областей. Как при стационарном обучении, так и при заочной форме обучения мы предлагаем в рамках учебной работы много практики, в том числе студентам, изучающим химическую технологию, - много возможностей опытов в лабораториях; изучающим машиностроение - возможность поработать на современных станках, а студентам-инфотехнологам - развивающие работы в оснащенных на высочайшем уровне компьютерных классах.

Поиск практических решений (в том числе э-решений) характерен для студентов, изучающих телематику и разумные системы. Их принцип таков, что человек - это мозг, а техника - это тело, выполняющее задания и решающее проблемы. Поскольку час работы человека становится все дороже, то элементарные работы сегодня (и наверняка в будущем) должна выполнять техника. То есть речь идет об очень перспективной специальности.

Машиностроение и управление энерготехнологическими процессами - тоже специальности будущего для предприимчивых людей. Энергетика, технология машиностроения и горное дело - традиционные для Эстонии отрасли промышленности, где для повышения эффективности производства постоянно внедряются новые технологии, инновативные машины и роботы.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета по-прежнему готов вносить свой вклад в развитие как нашего уезда, так и всего государства. Тем, кому вследствие происходящих в экономике процессов неизбежно приходится осваивать новую профессию, стоит прийти к нам на консультацию.