ПЕРЕДОВИЦА: Веселый праздник, выполняющий серьезную работу

Участвовать в этом празднике совсем непросто, и участникам приходится сталкиваться с немалыми испытаниями, начиная с возможных "провокаций" погоды и заканчивая утомительными репетициями и транспортными неувязками. Однако певцам и танцорам известно также, что все это пустяки по сравнению с тем чувством, которое овладевает тобой во время исполнения танцевального узора или мощной песни.

В субботнем праздничном шествии прошли 47000 участников, среди них было и около 1300 ида-вируских народных танцоров, хоровых певцов и музыкантов. И наше представительство выглядело разнообразным, наряду со взрослыми в него входили детские коллективы и оркестранты. Бросается в глаза, что в праздничной круговерти носителями эстонских песенных и танцевальных традиций от нашего уезда все чаще оказываются также ученики ида-вируских русскоязычных школ. Впрочем, на этом празднике песни вообще можно было отметить, что больше обычного собралось таких певцов, родным языком которых эстонский не является и которые прибыли сюда из довольно далекой культурной среды - из Японии, Австралии и т.д.