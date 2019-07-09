ФК "Ярве" пытается продать иностранных бомбардиров в Латвию

Забивший в этом сезоне в первой лиге за ФК "Ярве" десять голов Москера и записавший на свой счет восемь попаданий Леллис в минувшие выходные сыграли за занимающий седьмое место в латвийской лиге мастеров "Даугавпилс" в тренировочном матче с командой первой лиги - ФК "Резекне". В матче, выигранном со счетом 4:0, оба футболиста из Южной Америки, пока еще числящиеся в рядах кохтла-ярвеского клуба, были главными героями. Москера забил два гола, Леллис отдал две голевых передачи и заработал один пенальти.