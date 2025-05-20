Двукратный чемпион мира по толканию ядра Джо Ковач будет соревноваться в июне в Йыхви

Более десяти лет входящий в мировую элиту толкания ядра американец Джо Ковач 21 июня впервые будет соревноваться в Эстонии в Йыхви на стадионе имени эстонского героя спорта Хейно Липпа.

Двукратный чемпион мира по толканию ядра американец Джо Ковач, занимающий в мировой рейтинговой таблице всех времен второе место, будет участвовать в вечере легкой атлетики, который состоится в Йыхви 21 июня, где конкуренцию ему составят еще несколько сильнейших в мире представителей этого вида спорта.