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Двукратный чемпион мира по толканию ядра Джо Ковач будет соревноваться в июне в Йыхви

Более десяти лет входящий в мировую элиту толкания ядра американец Джо Ковач 21 июня впервые будет соревноваться в Эстонии в Йыхви на стадионе имени эстонского героя спорта Хейно Липпа.
Более десяти лет входящий в мировую элиту толкания ядра американец Джо Ковач 21 июня впервые будет соревноваться в Эстонии в Йыхви на стадионе имени эстонского героя спорта Хейно Липпа. Фото: Jeff Cohen

Двукратный чемпион мира по толканию ядра американец Джо Ковач, занимающий в мировой рейтинговой таблице всех времен второе место, будет участвовать в вечере легкой атлетики, который состоится в Йыхви 21 июня, где конкуренцию ему составят еще несколько сильнейших в мире представителей этого вида спорта.

Ковач не только дважды становился чемпионом мира (2015 и 2019 годы), но и завоевал три серебряные олимпийские медали. Последнюю из них - в прошлом году в Париже, где уступил только своему земляку обладателю мирового рекорда Райану Краузеру.

Проявление уважения к Хейно Липпу

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