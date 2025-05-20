Двукратный чемпион мира по толканию ядра Джо Ковач будет соревноваться в июне в Йыхви

Двукратный чемпион мира по толканию ядра американец Джо Ковач, занимающий в мировой рейтинговой таблице всех времен второе место, будет участвовать в вечере легкой атлетики, который состоится в Йыхви 21 июня, где конкуренцию ему составят еще несколько сильнейших в мире представителей этого вида спорта.
Ковач не только дважды становился чемпионом мира (2015 и 2019 годы), но и завоевал три серебряные олимпийские медали. Последнюю из них - в прошлом году в Париже, где уступил только своему земляку обладателю мирового рекорда Райану Краузеру.