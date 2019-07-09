ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК: Эрика Кылло и Урве Кильк удостоились высокого признания

Достойных признания выбирали Целевое учреждение Эстонского праздника песни и танца, Эстонское хоровое объединение и Эстонское общество народного танца и народной музыки.

Президент республики Керсти Кальюлайд поблагодарила получателей почетного знака, которые сквозь времена проносили дух праздников песни и танца и под руководством которых эстонский народ укреплял свое самосознание.

Эрика Кылло. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Я солгала бы, если бы сказала, что меня это не тронуло, - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, с гордостью показав полученную награду, исторически являвшуюся также неповторимым типом эстонского украшения. - Конечно тронуло, это стало для меня неожиданностью. Большинство получивших этот знак - это очень известные и признанные режиссеры, кураторов среди них всего несколько.

Больше всего Кылло участвовала в организации праздников, а не являлась певцом или танцором. "В этой роли тоже можно получить немало эмоций", - заверила она.

Урве Кильк. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Танцевальный руководитель с большим стажем Урве Кильк на нынешнем празднике песни сопровождала женскую группу "Kuppar" и кохтла-ныммескую семейную группу. "Представления праздника танца посмотрела все - три официальных представления и одну генеральную репетицию. Самым хорошим, по-моему, было состоявшееся в пятницу утром. Танцоры были свежи и погода стояла очень хорошая. С восточной трибуны было очень приятно наблюдать за происходящим".

За первым представлением праздника танца Кильк наблюдала со специально построенного помоста вместе с другими почетными руководителями праздника танца и заслуженными дирижерами праздника песни. "Молодые танцоры помогали нам подняться и спуститься по лестнице. Такое уважение и забота очень согрели душу", - сказала Кильк, три раза являвшаяся руководителем танцевального вида на праздниках танца.