ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК: Рекордсменка Ольга Портнова

Учительница музыки и дирижер из Кохтла-Ярве Ольга Портнова бросилась в глаза многочисленностью хористов еще на последнем молодежном празднике песни, где она была с тремя хорами. В этот раз путевку на праздник получили четыре ахтмеских хора, хотя руководитель про себя думала, что больше она на праздник так много детей не повезет.

В шествии на следующем празднике за ее спиной будут маршировать уже пять хоров?

- Ну, когда малышовый хор Ахтмеской гимназии (с 1 сентября - основной школы. - Ред.) вырастет в детский хор, то можно будет сформировать новый малышовый хор. Возможности есть, потому что администрация обеих школ меня очень поддерживает.

Десять баллов

В Ахтмеской школе искусств Портнова руководит малышовым хором, детским хором и хором мальчиков, причем тамошний малышовый хор на смотре единственный в Ида-Вирумаа получил максимальную оценку - десять баллов.

- Малышовый хор Ахтмеской школы искусств в этот раз пригласили петь в центральный сектор, где стоят хористы ETV и "Eesti Raadio". Они просто очень мотивированы, им нравится петь и у них горят глаза, - объясняет Портнова успех малышового хора.

Замечательный результат показал и малышовый хор Ахтмеской гимназии - 9,9 балла. "Учащиеся обычной школы не знают нот, но они сумели очень хорошо освоить весь репертуар. Это был мой дебют в Ахтмеской гимназии, и сразу такой хороший результат", - рада Портнова, по словам которой после смены учителя музыки в гимназии в хоровом пении наступила годичная пауза.

Любимой песней руководителя на этом празднике была прозвучавшая в исполнении сводных хоров композиция Тыниса Мяги "Ilus oled, isamaa". А какие песни понравились детям? "Кажется, что все. Например, детскому хору понравилась "Õnn ei tule pikutades", мальчикам вроде "Spordimeeste laul", которая еще и с движениями. У малышового хора весь репертуар был очень хороший".

Особая атмосфера

А что говорят сами ребята?

- Нам очень нравятся все песни, - подтверждают участницы малышового хора Ахтмеской гимназии София Спиридонова и Анастасия Прокофьева. - Это наш первый певческий праздник, и все прошло замечательно. Учительница у нас очень хорошая, хотя иногда и строгая.

Для учащегося Ахтмеской школы искусств Германа Кабанчука это уже четвертый праздник песни. "Мне нравится петь в хоре и мне нравится атмосфера праздника песни, то, что одновременно поют очень много людей".

Вокалистки детского хора Орина Яковлева и Мария Ильичева тоже говорят, что петь здорово. "Поначалу, когда открываешь песенник, такое чувство, что там какая-то непонятная череда нот, но когда уже начинаешь ее понимать, то все звучит очень классно".

Атмосфера на певческом празднике, по мнению девочек, особенная и зажигательная.