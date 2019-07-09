ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК: "На первом певческом празднике два дня только и делал, что ел мороженое"

Мороженое произвело на Вяйно неизгладимое впечатление и впоследствии стало неотъемлемым атрибутом каждого певческого праздника. Тем не менее мороженое не было виновато в том, что Вяйно, который тогда учился в седьмом классе Люганузеской школы, не смог спеть на празднике.

- Наш учитель-хормейстер посреди подготовительного периода заболел, поэтому я поехал на праздник песни в качестве слушателя. Два дня только и делал, что сидел на траве и ел мороженое - во время войны я его в глаза не видел. Помню, как мороженое накладывали специальной ложкой на картонку. Я брал их сразу несколько штук.

Официальный десерт нынешнего праздника песни - мороженое из камы с брусникой - тоже пришелся Вяйно по вкусу.

Во Всеэстонском празднике песни 1950 года он уже участвовал как певец. "Нас было в компании десять человек, и мы не хотели ходить на репетиции, чтобы не приходилось скандировать "Сталин" и "Ленин". Это было после депортации, и настроение было не лучшее. Во время репетиций мы ходили кататься на лодке по реке Пирита".

Вяйно и позднее никогда не пропускал праздник песни. Чаще всего он бывал под певческой аркой в составе мужского хора, однако последние два праздника исполнял песни в составе как смешанного, так и мужского хоров.

- Репертуар с каждым разом становится все труднее. В этот раз у смешанного хора была пара весьма трудных песен. Но когда добираюсь до такого места, которое голос не берет, то двигаю ртом. Рот я никогда не закрываю, - говорит опытный хорист, который предпочитает называть свой год рождения вместо возраста, потому что "32 - это гораздо меньше, чем 87".

В этот раз Вяйно подумывал пропустить шествие и отправиться сразу под певческую арку. Но поскольку из-за шествия попасть на транспортном средстве из центра города на Певческое поле было невозможно, в итоге ему все-таки пришлось присоединиться к колонне. "Маршировал от театра "Estonia" в своем темпе, топ-топ. Добрался до места за два часа до начала концерта и наелся мороженого до отвала".

Если спросить у Вяйно, какой праздник песни сильнее всего врезался ему в память, он ответит: праздник 1960 года. Его впервые провели под новой певческой аркой, построенной по проекту Алара Котли, которую к нынешнему празднику основательно реновировали.