Ирина Шульгина: "В команде всегда легче достичь целей"

Два чудесных человека повлияли на судьбу

Ирина Шульгина родилась на Дальнем Востоке, в поселке Апрельский Тыгдинского района Амурской области. Дед и отец работали на золотом прииске, а мама, получив профессию учителя математики в Псковском институте, отправилась туда по распределению.

- Байкал, Амур, всемирная стройка Байкало-Амурская магистраль - романтика для молодежи, но на деле - глухой поселок, школа, в которой пришлось вести не только математику, но и другие предметы, включая занятия хора, - рассказывает Ирина. - Отработав три года, семья уехала в Эстонию, на родину мамы, мне было два года.

Мама Ирины с детства владела эстонским, но в семье говорили по-русски. Однако в детсад дочь пошла эстонский.

- Свой "Калевипоэг" очень любила, - вспоминает она. - Он находился через дорогу, а встречали нас две чудесные воспитательницы Хельги и Мильви. Хельги строгая, но добрая, а Мильви - необыкновенно душевный человек. Мы с ними перечитали все сказки, очень много разговаривали и что только не мастерили - открываю иногда коробку с сохранившимися поделками и удивляюсь, насколько они интересные. Наши наставницы умели замечать талант в детях и знали, как его развивать. Я считаю, что именно они смогли заложить в нас тот фундамент, на котором мы потом строили свою жизнь.