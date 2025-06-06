Ирина Шульгина: "В команде всегда легче достичь целей"

Двенадцать лет назад, возглавив Йыхвискую русскую гимназию (сейчас это Йыхвиская Кесклиннаская школа), Ирина Шульгина говорила, что решилась участвовать в конкурсе, потому что она ее выпускница, всегда любила ее и переживала за то, что там происходит. Имея определенный опыт работы в школе, в том числе и административный, подумала, что уже готова и сама сделать что-то для развития альма-матер. О пути в профессию, о том, что удалось и что впереди, и был наш разговор в конце учебного года.
СV: Ирина Шульгина
- Родилась 17 июля 1967 года в России.
- 1974-1984 - училась в 16-й средней школе города Кохтла-Ярве (ныне Кесклиннаская основная школа).
- 1984-1989 - учеба в Псковском педагогическом институте, физико-математический факультет.
- 1995-1996 - учеба в Таллиннской школе полиции по специальности "чиновник полиции".
- 2004-2006 - учеба на филологическом факультете Таллиннского университета по специальности "эстонский язык как второй язык".
- 1988-1991 - преподаватель эстонского языка и математики в 17-й средней школе города Кохтла-Ярве (ныне Малеваская основная школа).
- 1991 - 23.08.1994 - учитель эстонского языка в 18-й средней школе города Кохтла-Ярве (ныне Таммикуская основная школа).
- 1994-1998 - старший инспектор молодежной полиции в Ида-Вируской префектуре полиции.
- 1998-2000 - чиновник уголовного надзора в Ида-Вируском уездном суде.
- 1999-2003 - преподаватель в Йыхвиском филиале высшей прикладной школы LEX.
- 1.09.2000 - 31.08.2001 - учитель эстонского языка в Йыхвиской русской основной школе.
- 2001-2013 - учитель эстонского языка в Таммикуской гимназии, с 2005 года - заведующая учебной частью.
- С 1.08.2013 - директор Йыхвиской Кесклиннаской школы.
- С 2017 года - депутат Йыхвиского волостного собрания.
- Увлечения: литература, путешествия, музыка, психология.
- Замужем, есть сын.
- Школа - не случайный выбор? Как вы пришли в эту профессию?
- У меня после гимназии вопросов не было, кем быть. Конечно в педагогику, потому что выросла в учительской среде - моя мама Инна Плотникова преподавала математику, физику и астрономию, восемь лет была директором йыхвиской школы №6.
Поехала поступать в Псков, по стопам матери, планировала стать учителем начальных классов, но один из членов приемной комиссии, профессор, увидел в наших с подругой документах, что мы изучали углубленно математику, и заявил: нечего вам делать в "началке" - только физмат!
Это был непопулярный предмет, набирали группу с трудом. Мы согласились, чем я маму немного расстроила - она ведь не понаслышке знала, насколько это сложно. На первом курсе было легко - мы почти всю программу в школе прошли, а потом действительно стало сложно - приходилось большой объем материала заучивать наизусть. Зато это развивало мышление, логику и очень в жизни пригодилось.
- Вам не пришлось ехать по распределению?
- Нет, потому что началась перестройка, и в институте посоветовали: если хотите вернуться в свою республику, переводитесь на заочное.
Вернувшись домой, пришла в гороно, где предложили на выбор три школы - Йыхвискую, Малеваскую и Ахтмескую. Выбрала последнюю, но когда 31 августа пришла на работу, оказалось, полной вакансии учителя математики не было - прежний преподаватель решил вернуться, а директор Юлле Кумпинь сказала, что так как у меня хороший эстонский, могу его преподавать...
Знала, как учить математике, но совсем не знаю методики преподавания языка, но коллеги сказали, что помогут. Глубоко благодарна завучу Вайке Валдманн, которая и сделала из меня учителя эстонского языка. Она очень трепетно относилась к молодым педагогам и буквально ходила с нами на уроки. Никогда не ругала, а говорила - все замечательно, но мало связи с жизнью, на следующий раз - мало наглядности, и так каждый раз что-то добавлялось. Всю методику осваивала в ходе практики.
Математики было немного, а эстонского - 30 часов, работала в две смены.
Два чудесных человека повлияли на судьбу
Ирина Шульгина родилась на Дальнем Востоке, в поселке Апрельский Тыгдинского района Амурской области. Дед и отец работали на золотом прииске, а мама, получив профессию учителя математики в Псковском институте, отправилась туда по распределению.
- Байкал, Амур, всемирная стройка Байкало-Амурская магистраль - романтика для молодежи, но на деле - глухой поселок, школа, в которой пришлось вести не только математику, но и другие предметы, включая занятия хора, - рассказывает Ирина. - Отработав три года, семья уехала в Эстонию, на родину мамы, мне было два года.
Мама Ирины с детства владела эстонским, но в семье говорили по-русски. Однако в детсад дочь пошла эстонский.
- Свой "Калевипоэг" очень любила, - вспоминает она. - Он находился через дорогу, а встречали нас две чудесные воспитательницы Хельги и Мильви. Хельги строгая, но добрая, а Мильви - необыкновенно душевный человек. Мы с ними перечитали все сказки, очень много разговаривали и что только не мастерили - открываю иногда коробку с сохранившимися поделками и удивляюсь, насколько они интересные. Наши наставницы умели замечать талант в детях и знали, как его развивать. Я считаю, что именно они смогли заложить в нас тот фундамент, на котором мы потом строили свою жизнь.
- Что заставило сделать резкий поворот и уйти работать в полицию?
- Время перемен, становление государства, реформы структур. После обретения независимости в правоохранительных органах Эстонии упразднили отдел по делам несовершеннолетних и какое-то время подростками никто не занимался. Были ликвидированы все картотеки, архивы. Когда сформировалась полиция, поняли, что целый пласт не охвачен, и начали создавать молодежную полицию. Искали работников с педагогическим опытом или психологов. Увидев объявление о наборе новой команды молодежных полицейских, коллега сподвигла попробовать.
Не помню, был ли конкурс, но нас сразу позвали на работу. Выдали полный комплект мужской формы - пиджаки, штаны, сапоги, носки... Очень смешно было на себя смотреть в зеркало.
Позже выдали красивый материал, мы сшили форму в ателье и выглядели женственно.
Позднее нас все же отправили учиться, и я окончила Таллиннскую школу полиции.
- Пресловутые девяностые были насыщенными на криминальные события, как вы справлялись?
- Мне было 24 года, и пришлось окунуться в такую реальность, от которой волосы дыбом вставали. В то время подростки взламывали и угоняли автомобили, было много воровства из квартир. Если коротко, было страшно.
С нуля пришлось создавать картотеку малолетних нарушителей - это специальные карты, куда вносили все данные, отличительные признаки нарушителей. Молодежные полицейские выполняли большую предварительную работу, затем собранную информацию передавали следователям или дознавателям.
Позднее большее внимание стало отводиться превентивной работе, чтобы снизить преступность среди несовершеннолетних. В тех случаях, когда им все же давали условный срок, нашей задачей было контактировать с ними и направлять, как говорится, на путь истинный.
- Но вы решили вновь поменять работу, перейдя из полиции в Министерство юстиции. Почему?
- Хотелось развиваться, изучать что-то новое. В Эстонии как раз на тот момент создавалась совершенно новая структура криминального надзора. В чиновники по надзору в судебной системе набирали тех, у кого был опыт работы с трудной молодежью. Все отобранные по конкурсу лица прошли организованное Министерством юстиции полугодичное обучение и затем приказом президента страны были назначены на должность.
Когда спустя два года я решила вернуться в школу, пришлось ждать, пока у президента найдется время подписать документ.
- Новая работа не пришлась по душе?
- В судебной системе было очень много бумажной работы. К тому же приходилось отслеживать, как определенный под надзор человек выполняет предписания суда. Например, ему нужно было вовремя являться на беседы с чиновником, устроиться на работу, выплатить долги и т.д. Подопечными были не только подростки, но и взрослые.
Кто-то ответственно относился, а кто-то и не собирался выполнять предписания, тогда необходимо было представить рапорт в суд о том, что условное наказание необходимо превратить в реальное. Это морально угнетало - от тебя зависит судьба человека, брать на себя такую ответственность всегда сложно.
Бывало, что случались и угрозы, но чиновник должен уметь правильно реагировать.
- Сколько лет выдержали в этой системе?
- В общей сложности шесть лет. Достаточно, чтобы отдохнуть от уроков и учеников и осознать, что самая позитивная работа - именно в школе.
Но благодаря практике в органах я получила столько дополнительных умений и психологических навыков, что и сейчас помогает - сразу понимаю, если человек манипулирует, пытается сыграть на чувствах и эмоциях. Научилась мотивировать, объяснять, что плохо или хорошо. Радуюсь, когда встречаю бывших подопечных и вижу, что они исправились и стали примерными семьянинами...
Когда на каком-то жизненном этапе мне становилось неинтересно, я начинала думать, что стоит попробовать что-либо другое. Благодаря переменам у меня сложилась насыщенная, интересная жизнь, широкий круг знакомств. Каждый человек, с кем жизнь сталкивает, привносит что-то новое. Глубоко убеждена, что нет случайных людей на жизненном пути, в какой-то момент новое знакомство для чего-то тебе дано свыше - это помогает проходить определенные жизненные уроки. Некоторые встречи оказываются судьбоносными.
- В школу вернулись вновь учителем эстонского?
- Именно так, 13 лет в Таммикуской школе сначала преподавала язык, позже предложили должность завуча. Потом из чисто спортивного интереса подала документы на конкурс директора Йыхвиской русской школы, совершенно ни на что не рассчитывая, и выиграла - было 11 претендентов. Обрадовалась, потому что люблю Йыхви, свой микрорайон, и школа, в которой я училась, мне близка и дорога.
Первого августа исполнится 12 лет, как ее возглавляю, теперь она называется Йыхвиская Кесклиннаская школа.
- С чего начинали в Йыхви?
- Когда пришла в эту школу в качестве руководителя, она выглядела примерно так же, как и во время моей учебы. Проект здания хороший, по нему были построены многие школы в Эстонии. Просторные кабинеты, много места, чтобы дети могли двигаться на переменах. Многие нынешние, современные проекты этого не позволяют из-за экономии средств. К сожалению, мы экономим на пространствах, которые жизненно необходимы для всестороннего развития учеников. После 45 минут урока ребенок должен разрядиться - выплеснуть эмоции в активном движении, потому что тяжело сидеть 45 минут и фокусироваться на теме урока.
Для того чтобы школы Йыхви стали современными и удобными, нужно было срочно заняться реорганизацией школьной сети, что позволило бы реконструировать школьные здания и получить поддержку государства на строительство новой гимназии и реконструкцию основных школ.
В 2015 году была построена новая гимназия, а мы стали основной школой. Процесс этот был болезненный, многие дети хотели окончить именно свою школу. К счастью, в новой гимназии (ей в этом году исполнится десять лет) сформировались хорошие ученический и педагогический коллективы.
- Многие, наверное, помнят трудный год реновации?
- Да. Чего стоил один переезд со всем хозяйством в здание профцентра: нужно было приспособить давно пустующие помещения под классы, перевезти все имущество в другое здание, создать необходимые условия для учебы, организовать питание учащихся и многое другое. К тому же для меня добавился новый вид деятельности - контроль строительных работ...
Но были и плюсы: ученики на базе профцентра могли проводить практические творческие работы, все удобно - практика, профориентация, сложились хорошие партнерские отношения, которые до сих пор сохранились.
- Почему не получилось реновировать все здание вашей школы?
- Когда в 2015 году подавали заявку на реновацию, мне нужно было сделать прогноз по рождаемости до 2035 года, и он показал, что через десять лет в нашей школе останется 270-300 учеников. Предполагали, что все здание нам не потребуется.
Сейчас у нас учится 565 детей, в два раза больше прогнозируемого.
- Как же умещаетесь?
- Не помещаемся, поэтому ходатайствовали, чтобы волость нам позволила использовать в учебном процессе прежние помещения.
Несколько лет назад первый этаж школы удалось преобразовать благодаря поддержке международного проекта "EstRus". Там открыли школу по интересам, нацеленную на развитие предметов естественно-научного блока и технологий. Работают кружки по робототехнике, есть шикарная мастерская для изготовления разных моделей, станки и инструменты, которые позволяют детям своими руками создавать разные интересные предметы. Есть умная грядка "FarmBot", робот отвечает за выращивание овощных культур, ребята знакомятся с современными агротехническими инновациями, учатся программированию.
На втором и выше - идет учебный процесс. Постепенно и там наводили порядок, но еще есть место для развития. Рада, что в этом году выстроили там два красивых стеклянных куба, создали два малых класса для детей с особыми потребностями из фонда, который поддерживает инклюзивное образование.
На сегодняшний день нас устраивают площади, которые мы занимаем. Летом планируем привести в порядок туалеты и коридоры на втором этаже - волость выделила на обновление 25 тысяч евро.
- Сейчас новое испытание - переход на преподавание на государственном языке. Как справляетесь?
- Наша школа всегда славилась ранним языковым погружением, а с завучем Татьяной Громовой мы решили, что надо предлагать и позднее, такие классы тоже открылись в 2016 году. Благодаря тому, что программа языкового погружения постоянно расширялась, у нас достаточно своих кадров, чтобы в первых и четвертых классах, а в следующем учебном году во вторых и пятых классах работали квалифицированные учителя.
В прошлом году первый раз за всю историю школы было так много заявлений, что мы открыли четыре первых класса!
Спешить и сразу переходить на стопроцентное обучение не стали, понимая, что не все дети способны сразу перейти на эстонский язык.
Классы формировали с учетом особенностей учеников, уровня их подготовленности, в каком темпе они могут учиться. Оставили место для маневров - кто быстрее справляется, тому предлагаем перейти в более сильную группу, и наоборот. Каждый двигается в своем темпе.
Сложнее с четвероклассниками: у тех, кто пришел из класса раннего погружения, нет проблем, у других иногда не хватает словарного запаса. К счастью, волостное управление выделило две ставки помощника учителя на четвертые классы, которые помогают готовить словарную базу по предметам.
Сложный период, но его надо пережить.
Так как на протяжении многих лет у нас сформировался опыт преподавания по программе языкового погружения и в школе достаточно активных учителей-профессионалов, мы стали партнером Министерства образования. Четыре года школа являлась региональным центром по интегрированному обучению языку и предметам - наши опытные педагоги делились своими навыками и практикой с ида-вирускими русскими и эстонскими школами, в которых резко увеличилось количество учеников, для которых эстонский не является родным, а знаний, как преподавать эстонский как иностранный, не хватает.
На самом деле это не так просто. У нас много учителей, которые прошли специальное обучение, знают, как преподавать и язык, и предметы, ведь в нашей школе учатся 74 ребенка из семей украинских беженцев, есть мигранты из других стран - вливаются и вполне справляются.
- Система раннего погружения самая правильная?
- По-моему, это одна из самых эффективных методик, которые я знаю. А начинать надо с детсадов - сама пройдя этот путь, могу с уверенностью сказать, что в садике никто не приказывает, с тобой играют и общаются. Ребенок не испытывает дискомфорта, а просто окунается в среду, после чего, придя в школу, много знает и хорошо понимает учителя.
Очень жаль, что когда Эстония отделилась, уже тогда всем русскоязычным школам не было предложено это сделать. Если бы тогда все школы пошли по пути раннего языкового погружения, мы бы сегодня вообще не стояли перед вопросом о полном переходе. Почему? Как только какая-то вещь становится обязательной, у части людей это вызывает протест. Мягкий переход не вызвал бы протеста, процесс был бы преподнесен как успешная, доказавшая свое право на существование методика, дающая очень хорошие результаты.
На протяжении двадцати лет мы видим, что дети, которые с первого класса стали учиться в игровой форме на эстонском языке, к концу основной школы овладевали им на таком уровне, что, приходя в гимназию, было непонятно - из русской или эстонской школы пришел ученик. У них нет языкового барьера, грамматические ошибки редки, потому что учителя - это носители языка. Слыша правильную речь, ребенок впитывает. Результаты по языку - от 80 до 100 процентов.
Если бы это начали двадцать лет назад, когда экономика была на подъеме, ресурсов было достаточно, сейчас государству не пришлось бы искать дополнительных ресурсов, чтобы выйти на должный уровень. Надо честно признать, что упустили благодатное время.
Образование всегда должно быть в приоритете - это наше будущее. Если мы имеем своих квалифицированных специалистов, будет кому развивать общество. А если мы их сами не готовим, будем испытывать спады и в экономике, и в других сферах деятельности.
- Какова, по-вашему, роль родителей в этом процессе?
- Родители должны сохранять свои корни, поддерживать культуру и отвечать за сохранность родного языка. Поэтому дома мы говорим на красивом русском языке, не забывая о том, что в помощь есть обширная литература. Есть научные исследования, которые подтверждают, что в возрасте от двух до пяти лет ребенку в голову можно заложить несколько иностранных языков. Главное, чтобы ребенок четко понимал, с кем на каком языке говорить.
Я отношусь к той категории людей, кто считает, что не надо зацикливаться на эстонском - да, в Эстонии его нужно знать обязательно, потому что это государственный язык и ты должен быть грамотным, чтобы справляться с жизненными задачами, но мир настолько широк, что владение другими языками еще больше расширит возможности, повысит конкурентоспособность.
- Нынешняя работа еще не наскучила, чтобы искать новые возможности саморазвития?
- Еще много идей, которые требуют воплощения. Надеюсь, до пенсии хватит. Себя называю стратегическим управляющим - задаю вектор, а люди, фантастически любящие свою работу, делают все, что нужно. Могу им полностью доверять. Многие идеи исходят именно от них.
На сегодняшний день у нас работает 52 педагога. В начале каждого учебного года мы всегда ставим задачу внести как минимум одно качественное изменение в деятельность школы. Например, в этом году, помимо перехода на эстонский язык, в первых классах мы перешли на общее обучение, где один предмет плавно перетекает в другой, и отдельно предметы не преподаются.
Также целый год рабочие группы учителей разрабатывали эффективные методы по развитию у учащихся навыков самообучения и саморегуляции, т.е. учим учиться.
Если есть команда, которая согласна тебя поддерживать и выкладывается, то есть и результат. Благодарна высшим силам, что к нам приходят позитивно заряженные люди.
- В школе полно забот, но вы еще и депутат волостного собрания, зампредседателей нескольких комиссий, что тоже немалая нагрузка. Как найти время еще и на эту работу?
- Волостное собрание - законодательная власть. Нужно выкроить время, чтобы внимательно прочитать все законопроекты и посмотреть, что исполнительная власть собирается претворить в жизнь. Довольно трудоемко, но здесь отлично помогает практика работы в суде и полиции - есть опыт работы с законодательными актами и административными документами. Так что мне довольно легко, а если возникают сомнения, есть повод задать вопрос или начать дискуссию.
В этом году планирую вновь пойти на выборы. Часто задают вопрос, нужно ли директору школы баллотироваться в органы местного самоуправления. Считаю, что это не только позволяет своевременно получать полезную информацию о предстоящих решениях, касающихся развития волости, в том числе и развития образовательных учреждений, но и принимать в этих решениях участие. Нужно отметить, что львиная доля бюджета любого самоуправления приходится на образование. На мой взгляд, для принятия наилучших решений, касающихся вопросов образования, работники из этой сферы должны входить в состав волостного собрания и делиться своими компетенциями.
- Какие самые сложные решения приходилось принимать директору?
- Вопросы с кадрами всегда болезненные - сокращения, увольнения, потому что понимаешь, что влияешь на дальнейшую судьбу человека.
- У вас ненормированный рабочий день, как восстанавливаете силы?
- Работать с людьми - это очень непростое дело. Зачастую люди приходят со своими проблемами. Не только рабочие, но и жизненные, семейные... Всегда выслушиваю, стараюсь помочь. Чувство ответственности, в том числе и как депутата, порой перевешивает, и я сильно углубляюсь. Переключиться, чтобы восстановиться, бывает трудно.
Разгружает обычно просмотр хорошего фильма, особенно люблю детективы - видимо, внутри живет полицейский.
Люблю почитать книгу, всякие водные процедуры, благо в нашем регионе немало возможностей, много спа-центров. Этим и спасаюсь.
Летом отдушина - маленькая дача на Чудском. Очень люблю бывать на природе, вдыхая воздух соснового леса, слушая шум озера - это отлично успокаивает.