ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК: Президент процитировала в своей речи Вирве Осила

"Кстати, будущее певческих праздников стоит сегодня и будет стоять завтра здесь, в первых рядах певческой эстрады. /.../ Они, эти маленькие эстонцы, уже поют о земле, которую любят. Они поют и о том, что счастье не дается без труда, его надо ловить за хвост. Именно таковы эстонские песни: частица надежды в каждом грустном мгновении и маленькое наставление в каждом радостном дне".

Сама песня прозвучала в начале второго концерта певческого праздника. На месте было видно, что публика начала хлопать в такт практически с первых нот и во время исполнения с лиц детей не сходила улыбка. Вирве Осила, которая не смогла приехать в столицу по состоянию здоровья, следила за праздником по телевизору.

- Я очень рада, что детям эта песня понравилась. Сделала звук в телевизоре настолько громким, насколько позволила совесть, и я действительно видела, что детям не было скучно ее петь.

Во время концерта праздника песни Осила получила множество звонков, и у любимой поэтессы в числе прочего спросили, вызвало ли это у нее гордость.

- Не вызвало. Для меня гордость - это немного другое. Меня радует, что эта песня звучит. Один человек сказал, что я дождалась своего звездного часа. Считаю, что мои маленькие звездные моменты, если это можно так назвать, - это издания моих книг. Когда мое имя прозвучало на всю страну, я не почувствовала, что это мой звездный час. Я была просто чисто по-человечески рада.

Осила будет рада и тому, если "Õnn ei tule pikutades" останется в репертуаре детских хоров. "Не должно ведь быть так, что один раз прозвучала на певческом празднике, и всё. Также во время моей краткой встречи с Кадри Вооранд она заверила, что детям эта песня очень понравилась".