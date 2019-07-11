Синимяэскую школу возглавит священник высшего чина из Ряпина

Директором Синимяэской школы с этой недели работает Тармо Таммес, приезжающий сюда из Ряпина. Таммес несколько лет работал школьным учителем и протоиреем Эстонской апостольской православной церкви.
Тармо Таммес сказал, что прежде не имел никакого отношения к Ида-Вирумаа, пока не решил весной участвовать в конкурсе на место директора Кохтла-Ярвеской госгимназии и дошел до заключительного тура.
- В ходе этого я более широко ознакомился с образовательным ландшафтом региона. У меня имелось желание двигаться вперед, ведь я довольно долго занимал должность учителя и во мне созрело желание участвовать в формировании образовательного ландшафта в качестве школьного руководителя.
Опыт двуязычной общины
Когда кресло директора госгимназии досталось Хендрику Агуру, интересным вызовом Таммесу показалось также руководство двуязычной Синимяэской школой.
- Я больше десяти лет работал в Ряпина с двуязычной общиной. Сейчас у нас в Ряпина такое положение, что если не знаешь происхождения ребенка, то языковых различий уже не делаешь. Уже в детсаду очень много внимания уделяют эстонскому языку и очень редко у какого ребенка возникают трудности с языком, - сказал Таммес.
Если в Ряпинаской общей гимназии учебным языком уже более десяти лет служит только эстонский, то в Синимяэской школе существуют эстонское и русское отделения, а также применяется методика языкового погружения. "С языковым погружением я сталкивался, изучал его и применял его элементы в прежние годы в Ряпина, когда кому-то из детей требовались поддерживающие материалы и помощь. Языковое погружение исчезло там лишь в последние пять-шесть лет".
Таммес преподавал в Ряпинаской общей гимназии историю и социальные предметы. Поскольку учителя истории в Синимяэской школе нет, то он, вероятно, будет вести уроки и тут. "Обязательно хотелось бы иметь рядом с собой и других учителей", - по словам Таммеса, будучи директором он не сможет нести всю нагрузку учителя истории.
Поначалу Таммес станет делить себя между Ида-Вирумаа и Пылвамаа, проводя выходные в Ряпина, поскольку служит там в нескольких приходах. Таммеса в 2006 году посвятили в иереи Эстонской апостольской православной церкви, а через десять лет - в протоиреи. "По отношению к моим приходам было бы несправедливо просто уехать, ведь они много лет берегли и любили меня".
Таммес полагает, что трудностей с тем, чтобы обжиться в Ида-Вирумаа, у него не возникнет.
- Я родом из-под Пярну и несколько лет прожил за границей (теологию он изучал в Греции в Университете Аристотеля в Тесалониках. - Ред.). Так что это новый и интересный регион. Люди тут очень позитивные и дружелюбные, а это ведь самое важное.
В какой мере церковный фон Таммеса вместе с ним придет в школу?
- Позитивно, что у комиссии не было предубеждения по отношению ко мне. Одно дело - школа, другое - церковь; они разделены. Это не значит, что мой идентитет исчезнет, но в школе мы будем заниматься школьными вопросами. В Ряпина тоже акцептировали, что у меня несколько ипостасей, и это никогда не мешало, - ответил директор.
Таммес не исключает, что если на месте возникнет такое пожелание, то можно будет подумать и о религиозном учении в качестве факультатива, но сам он навязывать это не будет. "Я всегда исхожу из принципа, что сначала должен быть заказ".
Со своими будущими коллегами Таммес познакомился очень бегло. "Жду августа, когда люди начнут возвращаться на работу и я смогу ввести себя в курс не только бумаг, но и реальной ситуации".
В интересах лучшего внутреннего климата
Синимяэской школе потребовался новый директор, поскольку разгоревшийся прошлой весной конфликт между учеником и учителем закончился тем, что долгое время являвшийся директором Эвальд Теэтлок стал ощущать давление в плане отставки. Это разделило коллектив школы на два лагеря. Организованный летом прошлого года конкурс на замещение должности школьного руководителя провалился. Один учебный год школой руководил директор Нарва-Йыэсууской школы Йоэль Гулявин.
- По-моему, позитивно, что новый директор приедет со стороны, будучи, так сказать, чистым листом, и его нельзя будет обвинить в выборе какой-то из сторон, - прокомментировал председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Вейкко Лухалайд. - Надеюсь, он не воспримет это как временный проект, ведь прежний опыт, к сожалению, показывает, что задерживаются тут немногие.
Таммес подтвердил, что ни в коем случае не намерен оставаться здесь временно.
- Я отдаюсь работе. Другой вопрос, что принесет жизнь - это прогнозировать невозможно. Но сейчас у меня имеются свои мысли и видение того, что хотелось бы осуществить в Синимяэ. Насколько это удастся, увидим в течение первого года, ведь это зависит не только от школьного руководителя - многое определяет также учительский коллектив.
Сейчас он видит проблему во владении госязыком некоторыми учителями. "Нам нужно найти решение: либо учитель готов учить эстонский язык, либо действительно придется найти нового учителя, ведь тут в школе надо бы владеть двумя языками и прежде всего - государственным".
По словам Таммеса, он ощущает явный интерес самоуправления к поддержке развития школы. "Я баллотировался также в другую школу и оказался в ситуации, когда пришлось выбирать из двух школ. Сделал выбор в пользу Синимяэской именно по той причине, что вижу очень большой потенциал у этой школы".
В прошлом учебном году в Синимяэской школе было 88 учеников.
Выделялся компетенцией и умением общаться
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал, что на конкурс поступило около десяти заявлений; на собеседование пригласили четырех кандидатов.
В пользу Тармо Таммеса говорили опыт, компетенция и умение общаться. "Он компетентно отвечал на все вопросы, возникавшие у комиссии", - отметил Ильин.
Среди прочего разговор зашел о церковном служении Таммеса. "Вопросы не имели негативного оттенка, просто обратили внимание, что это щепетильная тема, но проблемы в этом не видели".
Комиссия получила позитивные отзывы о Таммесе также от его прежних коллег из южной Эстонии.
- Когда специалисты высокой квалификации приезжают сюда работать и жить, то это позитивно не только для Синимяэской школы, но и для всего Ида-Вирумаа, - отметил мэр, добавив, что ведь общая тенденция противоположная.