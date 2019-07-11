Синимяэскую школу возглавит священник высшего чина из Ряпина

Таммес не исключает, что если на месте возникнет такое пожелание, то можно будет подумать и о религиозном учении в качестве факультатива, но сам он навязывать это не будет. "Я всегда исхожу из принципа, что сначала должен быть заказ".

Со своими будущими коллегами Таммес познакомился очень бегло. "Жду августа, когда люди начнут возвращаться на работу и я смогу ввести себя в курс не только бумаг, но и реальной ситуации".

В интересах лучшего внутреннего климата

Синимяэской школе потребовался новый директор, поскольку разгоревшийся прошлой весной конфликт между учеником и учителем закончился тем, что долгое время являвшийся директором Эвальд Теэтлок стал ощущать давление в плане отставки. Это разделило коллектив школы на два лагеря. Организованный летом прошлого года конкурс на замещение должности школьного руководителя провалился. Один учебный год школой руководил директор Нарва-Йыэсууской школы Йоэль Гулявин.

- По-моему, позитивно, что новый директор приедет со стороны, будучи, так сказать, чистым листом, и его нельзя будет обвинить в выборе какой-то из сторон, - прокомментировал председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Вейкко Лухалайд. - Надеюсь, он не воспримет это как временный проект, ведь прежний опыт, к сожалению, показывает, что задерживаются тут немногие.

Таммес подтвердил, что ни в коем случае не намерен оставаться здесь временно.

- Я отдаюсь работе. Другой вопрос, что принесет жизнь - это прогнозировать невозможно. Но сейчас у меня имеются свои мысли и видение того, что хотелось бы осуществить в Синимяэ. Насколько это удастся, увидим в течение первого года, ведь это зависит не только от школьного руководителя - многое определяет также учительский коллектив.

Сейчас он видит проблему во владении госязыком некоторыми учителями. "Нам нужно найти решение: либо учитель готов учить эстонский язык, либо действительно придется найти нового учителя, ведь тут в школе надо бы владеть двумя языками и прежде всего - государственным".

По словам Таммеса, он ощущает явный интерес самоуправления к поддержке развития школы. "Я баллотировался также в другую школу и оказался в ситуации, когда пришлось выбирать из двух школ. Сделал выбор в пользу Синимяэской именно по той причине, что вижу очень большой потенциал у этой школы".

В прошлом учебном году в Синимяэской школе было 88 учеников.