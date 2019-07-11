Сынаялги: происходящее вокруг Айдуского ветропарка - это абсурд!

O.С: В советское время повсюду имелись милицейские будки, милиционеры из которых останавливали машины, обходили их, стуча ногой по авто и говоря, что все равно что-нибудь да найдут. Если ты предвзято идешь что-то искать, то везде найдешь ошибки. Однако идея закона состоит не в этом.

- Сколько у вас вообще незавершенных судебных споров из-за Айдуского ветропарка?

O.С.: Да мы и не спорим. Судятся Министерство юстиции с местным самоуправлением. Мы наблюдаем со стороны.

- Вы убеждены, что правда на вашей стороне и вы сами ничего неправильного не делали?

O.С.: Да, полностью убеждены. Могу, положа руку на сердце, сказать, что мы делали все точно так, как было в планировке, и в этом секторе высота не была ограничена. Когда ты начинаешь строить ветропарк мощностью 100 мегаватт, объем инвестиции в который составляет 150-160 миллионов евро, то никогда не будешь делать так, будто тебе дали разрешение на строительство одноэтажного дома, а ты строишь и второй - авось никто не заметит! Ни один разумный предприниматель так не поступит.

- Вы сами имеете сейчас доступ к двум своим айдуским ветрякам - они ведь из-за запрета на строительство находятся под охраной полиции?

O.С.: Не имеем. Нам запрещено там находиться. Это абсурд. Департамент технадзора не отдает себе отчета, что сейчас делает. Они пишут историю.

A.С.: Они отправляют сейчас туда наших конкурентов, которым показывают технологические узлы, делают сотни фото и говорят, что выполняют процессуальные действия. В сотрудничестве с нашими конкурентами выполняют процессуальные действия! На сегодня эти данные распространились, может быть, до Китая, США или еще куда-то. Наши запатентованные решения, нашу коммерческую тайну разглашают таким образом!

O.С: Два года назад уездное управление сознательно пошло в суд с устаревшим производством. Сейчас Департамент технадзора совершает такую же большую ошибку. Это нас и изумило, что для государства как бы не действуют законы, а действуют они только для предпринимателей и простых людей. Оно может занимать произвольную точку зрения и говорить, что действующее разрешение на строительство не действует - и всё тут. Если это дело тоже дойдет теперь до суда и выяснится, что Департамент технадзора очень грубо нарушил закон, то, может быть, кому-то придется уйти с работы и, может быть, государству будет предъявлен иск о возмещении ущерба, однако предпринимательство будет этим погублено.

- Вы говорили, что ваше требование к государству может составить по два миллиона евро в месяц. Откуда придет такой ущерб?

A.С.: У нас ведь заключены тендерные договоры, предусматривающие в том числе штрафные санкции. Это и есть те суммы, которые должен выплатить виновник.

- Что будет дальше?