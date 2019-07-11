ПЕРЕДОВИЦА: Каков план Сынаялгов?

В этот понедельник нарвские профсоюзы шахтеров и энергетиков и работающие в области ветроэнергетики предприниматели братья Сынаялг сообщили о заключении соглашения о совместных намерениях, цель которого - развитие производства ветрогенераторов в Ида-Вирумаа.
О переводе в уезд завода по производству ветрогенераторов Сынаялги говорили и раньше, но когда возник конфликт с государством при развитии Айдуского ветропарка, чему препятствует Министерство обороны, то предприниматели успели сообщить об отказе от этого плана.
Сынаялги сказали "Северному побережью", что нет смысла создавать производство ветрогенераторов, если государство чинит препятствия предпринимателям, занимающимся ветроэнергетикой. Однако именно это, по их словам, чиновники до сих пор и делали, в противовес содействию концерну "Eesti Energia".
Тем не менее истинная цель заключенного в понедельник соглашения остается отчасти неясной. Ведь для инвестирования на самом деле нет необходимости заключать договоры с профсоюзами работников энергетической промышленности.
С другой стороны, это может быть ход бизнесменов с целью расширить трибуну для защиты собственных интересов. Если в одну лодку с собой удастся усадить сотни энергетиков и шахтеров, пообещав им работу на планируемом, как утверждается, предприятии, то их можно будет "активизировать", если государство и правительство продолжат вставлять палки в колеса Айдускому ветропарку. Тем более что из-за сокращения сланцевой промышленности в регионе социальное напряжение растет, и многие остающиеся без работы шахтеры и энергетики считают ответственными за свое положение государство и правительство, а не какие-то абстрактные для них глобальные обстоятельства.