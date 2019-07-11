ПЕРЕДОВИЦА: Каков план Сынаялгов?

О переводе в уезд завода по производству ветрогенераторов Сынаялги говорили и раньше, но когда возник конфликт с государством при развитии Айдуского ветропарка, чему препятствует Министерство обороны, то предприниматели успели сообщить об отказе от этого плана.

Сынаялги сказали "Северному побережью", что нет смысла создавать производство ветрогенераторов, если государство чинит препятствия предпринимателям, занимающимся ветроэнергетикой. Однако именно это, по их словам, чиновники до сих пор и делали, в противовес содействию концерну "Eesti Energia".

Тем не менее истинная цель заключенного в понедельник соглашения остается отчасти неясной. Ведь для инвестирования на самом деле нет необходимости заключать договоры с профсоюзами работников энергетической промышленности.