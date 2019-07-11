Заложили краеугольный камень здания будущего спортцентра

Несмотря на очень холодный и дождливый июльский день, у собравшихся на строительной площадке будущего спортивно-оздоровительного центра было прекрасное настроение: уже видны очертания объекта, которого кохтлаярвесцы ждут полтора десятилетия! По традиции в один из блоков фундамента замуровали "капсулу времени", в которую положили газеты за этот день, монеты, фотографию участников церемонии, памятную медаль, брелок с городской символикой и письма, в которых мэр Людмила Янченко, почетные граждане города Ильмар Талусте, 56 лет своей жизни отдавший спорту, и Валерий Корб, бывший во главе города полтора десятилетия назад, когда делались первые шаги для создания нового спорткомплекса, высказали свои мысли по поводу важного события.