Чт, 11.07.2019
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Заложили краеугольный камень здания будущего спортцентра

Капсулу времени закладывают в бетон министр государственного управления Яак Ааб, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и директор по строительству АО "Nordecon" Меэлис Канн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В полдень вторника в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ заложили краеугольный камень здания будущего спортцентра, строительство которого началось в апреле. Двери должны распахнуться весной 2021 года, но строители обещают справиться к концу 2020 года.

Несмотря на очень холодный и дождливый июльский день, у собравшихся на строительной площадке будущего спортивно-оздоровительного центра было прекрасное настроение: уже видны очертания объекта, которого кохтлаярвесцы ждут полтора десятилетия! По традиции в один из блоков фундамента замуровали "капсулу времени", в которую положили газеты за этот день, монеты, фотографию участников церемонии, памятную медаль, брелок с городской символикой и письма, в которых мэр Людмила Янченко, почетные граждане города Ильмар Талусте, 56 лет своей жизни отдавший спорту, и Валерий Корб, бывший во главе города полтора десятилетия назад, когда делались первые шаги для создания нового спорткомплекса, высказали свои мысли по поводу важного события. 

В своей речи Людмила Янченко выразила благодарность строителям, которые активно приступили к осуществлению долгожданного проекта, и выразила надежду, что новый спортцентр оправдает ожидания горожан. На торжественную церемонию собралось много гостей, среди которых был министр государственного управления Яак Ааб. Он сказал, что искренне рад поучаствовать в историческом событии, которое считает очень значимым не только на уровне региона, но и государства. 

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