Жители Эстонии по-прежнему хранят миллиарды просто на расчетных счетах

Объем средств, находящихся на банковских счетах жителей Эстонии, продолжает расти, и в марте, по данным Банка Эстонии, размер вкладов домохозяйств достиг уже 13,2 миллиарда евро. Однако подавляющее большинство этой суммы по-прежнему остается на обычных расчетных счетах.
Глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель пояснил, что по статистике банка Citadele только менее 10% частных клиентов держат свои свободные средства на накопительных или срочных вкладах: «Срочные вклады предлагают процентный доход, чего расчетный счет обычно не делает, и в целом разумно направлять свободные средства на накопление процентов, чтобы евро, которые просто лежат, не теряли свою ценность и приносили хоть какую-то пользу».
«Хотя, по данным Банка Эстонии, объем вкладов по сравнению с прошлым годом вырос на 9,8%, мы все же видим, что подавляющее большинство предпочитает держать деньги на расчетном счете, а не на срочном вкладе. Вероятно, причина в том, что люди хотят быть уверены, что могут в любой момент свободно воспользоваться своими средствами», - отметил Моппель.
Так как открытие отдельного вклада для многих является первым шагом к сохранению или приумножению стоимости своих средств, Citadele решил дать для этого небольшой толчок. «Раз уж жители Эстонии хотят держать свои средства на расчетном счете, мы начнем начислять проценты на размещенные на нем деньги чтобы стимулировать людей приумножать свои сбережения. Таким образом, все новые клиенты, которые откроют в Citadele счет с банковской картой категории C до 30 июня, начнут получать 3% годовых на остаток по счету», - сказал Моппель. На сегодняшний день даже накопительные и срочные вклады не предлагают в банках такой высокой процентной ставки.
Сколько бы вы могли заработать каждый месяц? В качестве примера возьмем среднюю зарплату в Эстонии – около 2000 евро, из которых чистыми на руки получается примерно 1500 евро. Предположим, что на начало мая на вашем счете лежит сумма, равная месячной чистой зарплате – 1500 евро. Без изменений к концу года она принесет примерно 30 евро процентов. На практике остаток на счете постоянно меняется, так что сумма процентов зависит от среднего остатка за месяц. А если учесть, что многие хранят на расчетном счете еще и свои сбережения, то сумма, которую можно заработать за месяц, будет значительно выше.
Моппель отметил, что цель банка – предложить клиентам возможность приумножать свои средства удобно и с меньшими ограничениями. Процент в 3% на остаток по счету обеспечивает клиентам одновременно и гибкость, и доход. Он добавил, что расчетный счет, вероятно, предпочитают из-за ошибочного мнения, будто деньги на вкладе полностью «замораживаются» на весь срок: «Срочный вклад не означает, что положенные туда деньги никак нельзя использовать в течение срока. Можно. Средствами на срочном вкладе также можно воспользоваться в любой момент. Просто при этом теряется накопленный процентный доход».
«Финансовая грамотность во многом приходит через опыт и эксперименты. Хотя инвестирование среди жителей Эстонии уже довольно долго становится все более популярным, все же остаются те, кто опасается, что это сложно. А вот копить очень просто – особенно с помощью вклада с процентами или расчетного счета, на который начисляется доход», - добавил Моппель.