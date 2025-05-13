Жители Эстонии по-прежнему хранят миллиарды просто на расчетных счетах

Сколько бы вы могли заработать каждый месяц? В качестве примера возьмем среднюю зарплату в Эстонии – около 2000 евро, из которых чистыми на руки получается примерно 1500 евро. Предположим, что на начало мая на вашем счете лежит сумма, равная месячной чистой зарплате – 1500 евро. Без изменений к концу года она принесет примерно 30 евро процентов. На практике остаток на счете постоянно меняется, так что сумма процентов зависит от среднего остатка за месяц. А если учесть, что многие хранят на расчетном счете еще и свои сбережения, то сумма, которую можно заработать за месяц, будет значительно выше.

Моппель отметил, что цель банка – предложить клиентам возможность приумножать свои средства удобно и с меньшими ограничениями. Процент в 3% на остаток по счету обеспечивает клиентам одновременно и гибкость, и доход. Он добавил, что расчетный счет, вероятно, предпочитают из-за ошибочного мнения, будто деньги на вкладе полностью «замораживаются» на весь срок: «Срочный вклад не означает, что положенные туда деньги никак нельзя использовать в течение срока. Можно. Средствами на срочном вкладе также можно воспользоваться в любой момент. Просто при этом теряется накопленный процентный доход».