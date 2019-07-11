"Музыка семи городов": почти половина концертов - бесплатные

Фестиваль, который проводится в 21-й раз, давно превратился в масштабное событие, объединяющее концертные площадки во всем регионе, с охватом широкого спектра жанров.

- Слушателей всех возрастов ждут приятные музыкальные встречи, - обещает директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм. - А благодаря тому, что за эти годы у нас появилось много партнеров, в том числе и местные самоуправления, семь ярких встреч с прекрасными и популярными исполнителями будут для зрителей бесплатными.

Те, у кого сегодня вечером найдется желание и время заглянуть в Нарвский колледж Тартуского университета, могут услышать пение хора девочек Эстонского телевидения. Начало концерта - в 19.00.

А в пятницу в это же время в кафе тойлаcкого парка выступит тартуский блюз-гитарист Андрес Роотс. В книге "100 лет эстонской музыки" его описывают как самого известного на международном уровне эстонского гитариста, исполняющего чистый блюз.

Два воскресных предложения

В воскресенье, 14 июля в 17.00 в тойласком ресторане "Mereresto" ждут поклонников поп-музыки всех возрастов, которых готов порадовать дуэт вокалиста Уку Сувисте и гитариста Пеэтера Пыдера. Известный эстонский поп-певец и пианист Уку Сувисте вряд ли нуждается в представлении ида-вируской публике - недавний концерт в Кохтла-Ярве собрал аншлаг. В предстоящей программе он исполнит произведения собственного творчества, а также популярные хиты других авторов.

В этот же день, но в 20.00 в нарва-йыэсууском отеле "Noorus Spa" дадут концерт Лийзи Койксон (вокал) и Йоэль Реммель (фортепиано), которые уже много лет совместно музицируют в составе различных ансамблей, и предыдущий опыт музыкального сотрудничества стал источником вдохновения для поиска совместного звучания в форме дуэта. Музыканты решили исполнить свои сочинения, а также представить вниманию слушателей свои трактовки известных композиций из репертуара групп "Genialistid", "Smilers" и "Apelsin".

Отт Лепланд порадует кохтлаярвесцев

Во вторник, 16 июля в 19.00 в Кохтла-Ярвеский центр культуры приедет Отт Лепланд, который получил широкую известность после победы в третьем сезоне телепередачи "Эстония ищет суперзвезду", а в 2012 году представлял нашу страну на конкурсе "Евровидение". Отт уже неоднократно радовал жителей сланцевого города своим творчеством и, безусловно, нашел здесь немало новых поклонников.

Изысканный вечер во французском стиле можно провести на мызе Мяэтагузе, где прозвучат песни Эдит Пиаф и отрывки из романа Ремарка "Триумфальная арка". Оригинальную программу под названием "Эдит Пиаф и Вторая мировая война" подготовили певица Ребекка Контус, музыканты Тийт Кальюсте, Йоэль Реммель,Тааво Реммель и актер Раквереского театра Юллар Сааремяэ.

Воскресным вечером 21 июля в Тойласком порту будут звучать рок и джаз в исполнении эстонских музыкантов Хендрика Сал-Саллера, Эрко Лауримаа, Райво Тафенау, Йоэля Реммеля, Пеэду Касса и Каспара Каллусте. Начало концерта - в 17.00.

Прогнозов не строят, на аншлаги надеются

Пийа Тамм сказала, что строить прогнозы о том, какие из фестивальных мероприятий станут самыми востребованными, дело неблагодарное, да и ненужное - практика показывает, что все предложения летнего фестиваля находят спрос. "Очень хочется надеяться, что увидим и аншлаги, особенно на концертах со свободным входом, ведь такая возможность выпадает нечасто", - подчеркивает она.