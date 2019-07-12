Ищут полноправного директора Солдинаской гимназии

Фомина руководит школой на правах исполняющей обязанности директора уже с 2010 года.

Нарвская городская власть в прошлом нередко принимала на должности и.о. директоров муниципальных школ и гимназий "временных" людей. Это давало возможность обходить высокие требования к образованию и владению государственным языком школьных директоров, при этом сохраняя эти должности за политически выгодными и просто опытными специалистами.