Пт, 12.07.2019
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Ищут полноправного директора Солдинаской гимназии

Обязанности директора Солдинаской гимназии выполняет Любовь Фомина.

ФОТО: Илья Смирнов/Põhjarannik

Нарвская горуправа распорядилась провести конкурс на замещение должности директора Солдинаской гимназии. В настоящее время эта должность свободна, и обязанности директора выполняет Любовь Фомина.

Фомина руководит школой на правах исполняющей обязанности директора уже с 2010 года.

Нарвская городская власть в прошлом нередко принимала на должности и.о. директоров муниципальных школ и гимназий "временных" людей. Это давало возможность обходить высокие требования к образованию и владению государственным языком школьных директоров, при этом сохраняя эти должности за политически выгодными и просто опытными специалистами.

В последние годы эту ситуацию явно выправляют, проводя должностные конкурсы, но и по сей день в девяти муниципальных школах и гимназиях Нарвы четыре директорских кабинета занимают люди, только исполняющие обязанности.

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