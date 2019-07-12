Ищут полноправного директора Солдинаской гимназии

Нарвская горуправа распорядилась провести конкурс на замещение должности директора Солдинаской гимназии. В настоящее время эта должность свободна, и обязанности директора выполняет Любовь Фомина.
Фомина руководит школой на правах исполняющей обязанности директора уже с 2010 года.
Нарвская городская власть в прошлом нередко принимала на должности и.о. директоров муниципальных школ и гимназий "временных" людей. Это давало возможность обходить высокие требования к образованию и владению государственным языком школьных директоров, при этом сохраняя эти должности за политически выгодными и просто опытными специалистами.
В последние годы эту ситуацию явно выправляют, проводя должностные конкурсы, но и по сей день в девяти муниципальных школах и гимназиях Нарвы четыре директорских кабинета занимают люди, только исполняющие обязанности.