"Нарва-Транс" из-за двух досадных ошибок проиграл в евролиге черногорскому клубу

На 12-й минуте капитану "Транса" голкиперу Марко Меэритсу не удалось поймать прилетевший с края мяч - и между пальцами Меэритса он закатился в ворота.

- Мяч закрутило от столкновения с землей. Мне следовало оттолкнуть мяч, а я попытался его поймать, вот и получилась такая ерунда, - считает Меэритс первый гол полностью своей виной.

Лучший шанс забить гол появился у "Транса" в самом начале второго тайма, когда американский нападающий Эрик МакВудс ударил головой по мячу вблизи ворот соперника, однако мяч отскочил от штанги. Выбранная "Buducnost" тактика игры не давала МакВудсу использовать свою скорость против высоких и более медленных центральных защитников соперника.

Второй гол в игре был забит за несколько минут до ее конца, когда нарвский центральный защитник Роман Нестеровский в своей штрафной площадке неосторожно подтолкнул мяч сопернику, сделавшему быструю передачу не прикрытому в тот момент защитниками Милошу Мийичу, который и смог свободно забить мяч с 12 метров в нижний угол ворот.

По словам капитана "Транса" Марко Меэритса, команда играла хорошо и выложилась полностью. "Было видно, что у соперника еще продолжается подготовительный период сезона и он не набрал лучшую форму, то есть у нас возникали свои шансы. Но в футболе, к сожалению, ошибки дорого обходятся", - констатировал он.

Меэритс сказал, что "Трансу" сейчас не хватает остроты атак. "Мы работаем над этим, но дело обстоит сложно".

По его словам, новый главный тренер Андрей Семин хочет, чтобы команда дольше держала мяч и делала больше передач по земле. "Держать мяч наша команда стала, конечно, больше", - добавил он.

Полузащитник "Транса" Йозеф Салисте отметил, что соперник почти в каждом элементе игры немного превосходил нарвитян. "Наши игроки не привыкли к евроиграм, а соперник 52 раза выступал в евролиге. Они явились сюда все же как фавориты. Мы старались выложиться полностью, но таков уж сейчас наш уровень, - сказал он, отметив с сожалением, что если бы последний гол удалось предотвратить, то счет 0:1 был бы вполне хорош перед поездкой на повторную игру. - Мы хорошо выступили, но решающими стали мелочи, соперник технически сильнее нас. Мы не в состоянии командно противостоять ему".