Сб, 13.07.2019
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Комиссия на велосипедах три дня принимала новую сеть нарвских велодорожек

Новые нарвские велопешеходные дорожки - это не только новые построенные, а местами старые и не очень-то приличные тротуары с нанесенной на них разметкой и с добавленными соответствующими знаками. К времени сдачи-приемки работ разметка кое-где уже почти стерлась.

ФОТО: Илья Смирнов

Начавшиеся в 2018 году строительство и разметка 36-километровой сети велопешеходных дорожек на территории Нарвы сейчас практически завершены. Покуда наносятся последние штрихи, разметка на первых достроенных участках уже утратила первозданный вид. Несмотря на такие мелочи, первая приемка уже позади.

Как уже не раз писало "Северное побережье", масштабный проект строительства или местами только маркирования велопешеходных дорожек на территории Нарвы охватывает их на протяжении 36,5 километра. Работы должны были завершиться в декабре 2018 года, однако строительные фирмы "RTS Infraehitus" и "Rand ja Tuulberg" в начале ноября обратились к городу с заявлением о продлении срока.

Новым сроком завершения всех работ назначили 14 июня. К тому дню в основном все работы были завершены, как сообщила исполняющая обязанности руководителя Нарвского департамента городского развития и экономики Наталья Смелова.

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