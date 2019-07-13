Комиссия на велосипедах три дня принимала новую сеть нарвских велодорожек

Начавшиеся в 2018 году строительство и разметка 36-километровой сети велопешеходных дорожек на территории Нарвы сейчас практически завершены. Покуда наносятся последние штрихи, разметка на первых достроенных участках уже утратила первозданный вид. Несмотря на такие мелочи, первая приемка уже позади.
Как уже не раз писало "Северное побережье", масштабный проект строительства или местами только маркирования велопешеходных дорожек на территории Нарвы охватывает их на протяжении 36,5 километра. Работы должны были завершиться в декабре 2018 года, однако строительные фирмы "RTS Infraehitus" и "Rand ja Tuulberg" в начале ноября обратились к городу с заявлением о продлении срока.