Комиссия на велосипедах три дня принимала новую сеть нарвских велодорожек

Как уже не раз писало "Северное побережье", масштабный проект строительства или местами только маркирования велопешеходных дорожек на территории Нарвы охватывает их на протяжении 36,5 километра. Работы должны были завершиться в декабре 2018 года, однако строительные фирмы "RTS Infraehitus" и "Rand ja Tuulberg" в начале ноября обратились к городу с заявлением о продлении срока.