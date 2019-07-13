Сб, 13.07.2019
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Йыхви просит у государства старое здание профцентра под общественный дом

Это здание, принадлежащее Ида-Вирумааскому центру профобразования, недавно служило временным пристанищем для коллектива Йыхвиской русской основной школы и вскоре туда переедут на время ремонта также ученики и учителя Йыхвиской основной школы. Однако позднее волость планирует превратить его в общественный дом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская волость ведет переговоры с Министерством образования и науки с целью получить от государства в муниципальную собственность старое здание центра профобразования, чтобы в будущем разместить там общественный дом.

Построенный в советские времена корпус "А" Ида-Вирумааского центра профобразования, расположенного на улице Кутсе, само учебное заведение уже давно не использует. Полтора года в нем работала Йыхвиская русская основная школа, пока ее собственное здание капитально реновировали. Вскоре в корпус планируется перевести эстоноязычную основную школу, для которой начнут строить новое здание.

В будущем - общественный дом

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