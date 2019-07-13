Йыхви просит у государства старое здание профцентра под общественный дом

Построенный в советские времена корпус "А" Ида-Вирумааского центра профобразования, расположенного на улице Кутсе, само учебное заведение уже давно не использует. Полтора года в нем работала Йыхвиская русская основная школа, пока ее собственное здание капитально реновировали. Вскоре в корпус планируется перевести эстоноязычную основную школу, для которой начнут строить новое здание.