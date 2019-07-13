Сб, 13.07.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Репинский должен убрать незаконную рекламу козьей фермы

В официальном письме волостное управление обязало владельца козьей фермы убрать незаконную рекламу к 12 июля, но еще в полдень пятницы она была на месте.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление направило члену Рийгикогу Мартину Репинскому меморандум, в котором сообщается, что установленная возле шоссе реклама принадлежащей ему козьей фермы размещена незаконно.

Специалист Тойлаской волости по строительству Ханнес Лумисте сообщил, что возле шоссе Таллинн - Нарва в деревне Конью Тойлаской волости установлена двусторонняя наружная реклама для рекламирования деятельности и продукции предприятия Репинского. Данная реклама, по словам Лумисте, установлена самовольно, с нарушением требований к размещению рекламы, введенных Тойласким волостным собранием.

По утверждению чиновника, Тойласкому волостному управлению не была представлена требуемая согласованная документация, служащая основанием для выдачи или отказа в выдаче разрешения на размещение наружной рекламы. "Также обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что самовольно установленная реклама находится в полосе отвода государственного шоссе и закреплена на опоре линии электропередачи, что недопустимо", - написал Лумисте и попросил незамедлительно снять со столба незаконную рекламу козьей фермы.

"В случае невыполнения требований данного меморандума Тойлаское волостное управление имеет право демонтировать самовольно установленную наружную рекламу и востребовать расходы на ее демонтаж с лица, разместившего незаконную рекламу", - сообщил Лумисте, добавив, что если козья ферма желает установить законную наружную рекламу, то следует ознакомиться с предписанием об ее установке и подать соответствующее требованиям ходатайство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ