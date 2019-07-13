Репинский должен убрать незаконную рекламу козьей фермы

Специалист Тойлаской волости по строительству Ханнес Лумисте сообщил, что возле шоссе Таллинн - Нарва в деревне Конью Тойлаской волости установлена двусторонняя наружная реклама для рекламирования деятельности и продукции предприятия Репинского. Данная реклама, по словам Лумисте, установлена самовольно, с нарушением требований к размещению рекламы, введенных Тойласким волостным собранием.

По утверждению чиновника, Тойласкому волостному управлению не была представлена требуемая согласованная документация, служащая основанием для выдачи или отказа в выдаче разрешения на размещение наружной рекламы. "Также обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что самовольно установленная реклама находится в полосе отвода государственного шоссе и закреплена на опоре линии электропередачи, что недопустимо", - написал Лумисте и попросил незамедлительно снять со столба незаконную рекламу козьей фермы.