ЗВЕЗДЫ НЕДЕЛИ: Братья Сынаялг

В опубликованном в "Северном побережье" за этот четверг интервью братья-предприниматели подтвердили, что в случае их истории речь идет не о чем другом, как об упрямстве некоторых госчиновников, направленном на защиту чести собственного мундира в ситуации, когда все аргументы против строительства ветропарка отпали один за другим.

Наверняка мы еще услышим о данной истории, когда в силу вступят связанные с этим спором решения судов. Однако на этой неделе Сынаялги сделали еще кое-что неожиданное - заключили с профсоюзами энергетиков и шахтеров соглашение, в соответствии с которым братья планируют основать в Ида-Вирумаа производство ветряков. Конечно, такой рамочный документ о намерениях напрямую ни к чему не обязывает, но зато помогает Сынаялгам мобилизовать вокруг себя здешних работников сланцевого сектора, рабочие места которых оказались сейчас под ударом. Это, в свою очередь, даст возможность обвинить государство и в препятствовании созданию новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, если оно по-прежнему будет блокировать создание Айдуского ветропарка.