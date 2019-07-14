Подполковник Арно Круусманн пришел руководить одним батальоном, а покидал совсем другой

По словам подполковника Арно Круусманна, существуют пара больших тематических блоков, которыми он занимался во время своей службы, и продолжения этой работы он ждет от нового командира батальона.

Четыре года командовавший Вируским батальоном Арно Круусманн констатирует, что самым большим вызовом в эти годы была реорганизация батальона легкой пехоты в механизированный батальон таким образом, чтобы на протяжении всего этого периода сохранять также его боеготовность. С этим справились очень хорошо, как и с развитием всего военного городка - а также людей. И поэтому бывший командир может со спокойной душой поменяться рабочими местами со своим преемником подполковником Тарво Луга и занять вместо него должность инспектора пехоты.