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Коренная нарвитянка Сильвия Ильменская: "Нигде не может быть лучше"

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На пенсии Сильвия Ильменская смогла посвятить себя своему кровному делу - краеведению. В своей трудовой жизни она сменила несколько должностей: женщина, получившая специальность технолога мясного производства, работала на Нарвском мясокомбинате, в реставрационной мастерской, в банке, в регистре зданий, а также в Департаменте архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы. Она руководила Нарвским эстонским обществом и была последним исполнительным руководителем Нарвского эстонского дома.
На пенсии Сильвия Ильменская смогла посвятить себя своему кровному делу - краеведению. В своей трудовой жизни она сменила несколько должностей: женщина, получившая специальность технолога мясного производства, работала на Нарвском мясокомбинате, в реставрационной мастерской, в банке, в регистре зданий, а также в Департаменте архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы. Она руководила Нарвским эстонским обществом и была последним исполнительным руководителем Нарвского эстонского дома. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сильвия Ильменская любит старые дома и истории, которые с ними связаны. В ее собственной жизни важную роль сыграл дом на улице Вабадузе, где было ее первое место жительства и последнее место работы - выйдя на пенсию, пожилая женщина работала под этой крышей исполнительным руководителем Нарвского эстонского дома.

В доме по улице Вабадузе, 20 прошли первые полтора года жизни Сильвии. В 1944 году здесь была открыта Нарвская II средняя школа, в которой поначалу было лишь три ученика, а ее родители работали там учителями. В их распоряжении также была одна из двух комнат с плитой.

- В другой комнате-кухне жила учительница русского языка Евгения Трепова, которая ходила по городским развалинам и подвалам, крича "Ау-у-у, есть тут кто-нибудь?". И если откуда-то доносился голос или появлялся свет, она шла туда и звала детей в школу. 

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