Коренная нарвитянка Сильвия Ильменская: "Нигде не может быть лучше"

Сильвия Ильменская любит старые дома и истории, которые с ними связаны. В ее собственной жизни важную роль сыграл дом на улице Вабадузе, где было ее первое место жительства и последнее место работы - выйдя на пенсию, пожилая женщина работала под этой крышей исполнительным руководителем Нарвского эстонского дома.
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В доме по улице Вабадузе, 20 прошли первые полтора года жизни Сильвии. В 1944 году здесь была открыта Нарвская II средняя школа, в которой поначалу было лишь три ученика, а ее родители работали там учителями. В их распоряжении также была одна из двух комнат с плитой.