Коренная нарвитянка Сильвия Ильменская: "Нигде не может быть лучше"

В доме по улице Вабадузе, 20 прошли первые полтора года жизни Сильвии. В 1944 году здесь была открыта Нарвская II средняя школа, в которой поначалу было лишь три ученика, а ее родители работали там учителями. В их распоряжении также была одна из двух комнат с плитой.