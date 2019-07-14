Объявлен архитектурный конкурс на проект Нарвской госгимназии

С победителем конкурса на основании предложенного им проекта заключат тендерный договор, исходя из которого спроектируют учебное здание государственной гимназии и реконструируют учебное здание основной школы, явствует из тендерного извещения.

Архитектурный конкурс проводится с целью разработки проекта земельного участка площадью около двух гектаров, расположенного на территории между улицами Пушкина, Харидузе и Ыху в центре города Нарвы.

При планировании здания госгимназии необходимо учитывать кубатуру исторического школьного здания. Оно было одним из первых крупных строений общественного назначения, возведенных в Нарве в период первой Эстонской Республики. Здание, спроектированное под нужды школы, было построено в 1926 году. В ходе Второй мировой войны от здания остались только стены, но к началу 1950-х годов его отстроили в измененном виде.