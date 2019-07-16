В Нарве объявлено о новом большом сокращении кадров

В Эстонской кассе по безработице главный специалист по реагированию на сокращения Кайа Сависто подтвердила "Северному побережью": ТОО "Modulehouse" прислало 3 июля первое уведомление о коллективном сокращении 109 работников.

Второе уведомление фирма может представить кассе по безработице 18 июля и тогда же выдать работникам уведомления о сокращении.

Как указано в первом уведомлении от "Modulehouse", причиной коллективного сокращения является прекращение деятельности фирмы, и сокращаются все работники.

- Касса по безработице с первого дня объявления о сокращениях тесно сотрудничает с работодателями, - комментирует Сависто. - Одна часть этого сотрудничества затрагивает корректное оформление документов, чтобы люди смогли получить все предусмотренные в таких случаях возмещения, а вторая часть - это работа с людьми и информирование их о возможностях кассы по безработице еще до того, как они зарегистрируются у нас.

Фирма "Modulehouse" имеет таллиннский юридический адрес, но производство налажено на территории промпарка "Intec-Nakro" в Нарве. Предприятие специализируется на строительстве сборных деревянных каркасных модульных зданий под ключ, то есть с полной внутренней отделкой перед сборкой на стройплощадке. Судя по информации на веб-сайте предприятия, оно активно сотрудничало со шведскими и норвежскими заказчиками.

Из открытых источников следует, что в ТОО "Modulehouse" на данный момент 111 работников, у фирмы миллионные квартальные обороты, но также есть и налоговые долги перед государством - в сумме свыше 54 тысяч евро.

Член правления ТОО "Modulehouse" Евгений Рыбаков рассказал, что в понедельник, 15 июля, к ним приехал главный акционер - гражданин России, и в общем сложилось впечатление, что предприятие действительно прекратит свое существование.

По словам Рыбакова, производство встало в первых числах июля, еще 13 работников сейчас завершают монтаж домов по месту. "И на этом всё: коммерческая деятельность компании вообще остановится с первых чисел августа".

- На этой неделе мы подадим извещение о неплатежеспособности, и будет рассматриваться вариант банкротства, - говорит Рыбаков, констатируя, что с какого-то момента у компании не осталось средств на выплату зарплат. - Мы не хотим навредить людям больше и не хотим запустить эту ситуацию.Взялись за сложный проект

Однако, по словам Евгения Рыбакова, рыночная ситуация сама по себе не предопределяла такого развития ситуации: "Мы развивались довольно динамично, и в 2018 году увеличили оборот, наверное, в два с половиной раза - до десяти миллионов евро".

Руководитель объяснил, что предприятие "Modulehouse" заключило в 2017 году большой и долгожданный договор с норвежским партнером - дочерней компанией шведской "Scanska AB", тем самым подключившись к большому, технически сложному и даже порой рискованному проекту с низкой маржинальностью. "К сожалению, возник большой убыток".

- В принципе, тот проект закончен: дома сданы и в них в ноябре 2018 года въехали люди, но мы до сих пор не получили ни цента тех денег.

Про сокращаемых с производства работников Евгений Рыбаков рассказал, что это специалисты разных специальностей: и столяры, и сантехники, и отделочники всех мастей, и специалисты по вентиляции и так далее. Основная же часть людей занималась производством деревянных каркасов - сборкой стеновых, половых, потолочных элементов.

- Думаю, по крайней мере какая-то часть наших работников будет интересна, например, нашим конкурентам - тем, кто занимается деревянными зданиями, - предположил Рыбаков, при этом признавая с удивлением, что именно в Ида-Вирумаа больших конкурентов нет; в целом же по Эстонии производство деревянных домов хорошо развито, а ближайшие схожие предприятия, как припомнил Рыбаков, находятся в Раквере.

- Мы до последнего верили (в благополучный исход). К нам приезжали возможные инвесторы из Швеции, Финляндии, России, Швейцарии и даже Саудовской Аравии. Но, к сожалению, не удалось привлечь никого, кто мог бы вложить дополнительный капитал. Несмотря на то, что договоров у нашей компании сейчас до октября следующего года, то есть работы на самом деле очень много - где-то на 12-15 миллионов евро в год, - рассказал Рыбаков.