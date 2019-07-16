Кохтла-Ярвеская горуправа предлагает КТ самим решать проблему туалетов на детских площадках

Евгений Зазыкин сказал, что отправил письмо по просьбам квартирособственников, сообщив о небольших проблемах по уходу за площадкой, и вновь поднял вопрос о необходимости общественного туалета. На днях получил ответ от вице-мэра Нины Алексеевой, которая сообщила об устранении указанных недостатков и "напоминает автору", что игровую площадку используют дети соседних домов, у каждого из которых есть возможность сходить в туалет в собственном доме. "Надзор за поведением детей должны осуществлять их родители или опекуны, - констатирует чиновник. - В то же время городская администрация не препятствует квартиросъемщикам устанавливать туалет на территории квартирных товариществ, соблюдая при этом все требования, установленные законодательством, а также обеспечивая содержание и уход за туалетами".