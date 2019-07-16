Канцлер права: пациенты психиатрической больницы имеют право закрываться в туалете

Канцлер права Юлле Мадизе, проверившая Ахтмескую больницу, специализирующуюся на психиатрическом лечении, указывает в акте инспекционного визита, что находящиеся в больнице по собственной воле пациенты должны иметь возможность покидать территорию лечебного учреждения и им следует обеспечить приватность во время гигиенических процедур.
Советники канцлера права проконтролировали отделение острых психозов Ахтмеской больницы в октябре прошлого года, и в составленном на сегодня акте отмечают удовлетворенность многими действующими в больнице условиями. Однако канцлер права указала на несколько проблем, которые безосновательно ограничивают права пациентов.
Надо обеспечить пешие прогулки
Канцлер права отмечает, что в распорядке дня отделения острых психозов время для пеших прогулок не предусмотрено. "В беседах с пациентами выяснилось, что не каждый день у них есть возможность погулять во дворе. Некоторые пациенты считали, что пешие прогулки запрещены всем. Также добровольно находящийся на лечении пациент не получил разрешения на прогулку, когда он об этом попросил. По словам персонала, все пациенты могут гулять во дворе только с разрешения лечащего врача", - значится в письме канцлера права.
В документе ссылаются на позицию Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (CPT), согласно которой пешие прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на психическое состояние пациента. В стандартах той же организации сказано, что у пациентов каждый день должна иметься возможность гулять на улице.
По оценке канцлера права, в больнице должно быть достаточно работников, которые смогли бы при необходимости сопровождать пациентов во время пешей прогулки.
"В ситуации, когда пациенты на самом деле лишены возможности по своему желанию покинуть больницу (дверь отделения запирается; за пределами отделения можно передвигаться лишь в сопровождении персонала; чтобы покинуть отделение, нужно получить разрешение врача и т.д.), имеют дело по сути с принудительным лечением. Такие ограничения нельзя устанавливать для пациента, добровольно находящегося на лечении. Если это все же делают, то нарушают права пациентов, поскольку отсутствует механизм контроля, который позволил бы оценить, является ли принудительное лечение как существенное ограничение основного права на свободу обоснованным и оправданным", - написала канцлера права Юлле Мадизе.
По ее словам, работники могут попросить, чтобы пациенты сообщали им об уходе из отделения, однако нельзя принуждать их находиться в больнице, если нет оснований и решения о применении принудительной психиатрической помощи.
Право на приватность
Второе существенное замечание относительно условий пребывания в больнице касалось уважения приватности пациентов. Прежде всего это касается возможности закрываться в туалетах и душевых во время гигиенических процедур.
"Достойные условия жизни не обеспечены, если человек вынужден мириться с отсутствием приватности при совершении интимных действий или если он должен быть готов к тому, что любой человек может в любой момент беспрепятственно зайти к нему в туалет или душевую. Даже если пациенты не против действующего в отделении порядка, следует найти для их размещения наилучший способ, который защищал бы их человеческое достоинство и частную жизнь", - считает канцлер права.
Ответивший канцлеру права председатель правления больницы главврач Георгий Белоцерковский согласился, что сейчас приватность пациентов при пользовании туалетами и душевыми гарантирована не самым лучшим образом. "С учетом того, что помещения маленькие и приспособленные и не были предназначены для оказания услуг здравоохранения (бывшее школьное здание), мы разработаем в течение ближайшего времени техническое решение для обеспечения приватности пациентов, о чем уведомим Вас дополнительно", - написал он.
Что касается возможности пациентов покидать больницу, то находящиеся на добровольном лечении пациенты могут это сделать, обратившись к персоналу больницы.
"Также самостоятельные пешие прогулки находящегося на добровольном лечении пациента должны быть согласованы с лечащим врачом. Как правило, пациентам не разрешается покидать территорию больницы по различным причинам (например, из-за действия психотропных лекарств их внимание может быть рассеянным и они могут попасть под машину; они могут утратить ориентацию в пространстве и не найти обратную дорогу в больницу и т.п.)", - написал Белоцерковский.
Он сказал "Северному побережью", что впредь врачей обяжут письменно фиксировать причины, почему какому-либо пациенту с учетом его состояния не разрешается покидать отделение.
ГЕОРГИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:
Постараемся по мере сил устранять эти недочеты.
Однако большей частью акт инспекционного визита канцлера права касательно Ахтмеской больницы носит положительный характер.
"Хорошее впечатление произвели помещение для занятий в отделении острых психозов и закрытая дворовая территория. Палаты пациентов и помещения общего пользования чистые. Для хранения личных вещей все пациенты могут пользоваться запираемыми шкафчиками. Позитивно, что в отделении работают спортивный терапевт и арт-терапевт. Обмен информацией между сменами медперсонала организован хорошо", - перечислила канцлер права в своем акте.
Георгий Белоцерковский сказал, что благодарен канцлеру права за сделанные замечания, поскольку за ежедневной работой в лечебном учреждении многие вещи порой не замечаешь. "Постараемся по мере сил устранять эти недочеты", - заверил он.