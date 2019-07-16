Канцлер права: пациенты психиатрической больницы имеют право закрываться в туалете

Советники канцлера права проконтролировали отделение острых психозов Ахтмеской больницы в октябре прошлого года, и в составленном на сегодня акте отмечают удовлетворенность многими действующими в больнице условиями. Однако канцлер права указала на несколько проблем, которые безосновательно ограничивают права пациентов.

Надо обеспечить пешие прогулки

Канцлер права отмечает, что в распорядке дня отделения острых психозов время для пеших прогулок не предусмотрено. "В беседах с пациентами выяснилось, что не каждый день у них есть возможность погулять во дворе. Некоторые пациенты считали, что пешие прогулки запрещены всем. Также добровольно находящийся на лечении пациент не получил разрешения на прогулку, когда он об этом попросил. По словам персонала, все пациенты могут гулять во дворе только с разрешения лечащего врача", - значится в письме канцлера права.

В документе ссылаются на позицию Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (CPT), согласно которой пешие прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на психическое состояние пациента. В стандартах той же организации сказано, что у пациентов каждый день должна иметься возможность гулять на улице.

По оценке канцлера права, в больнице должно быть достаточно работников, которые смогли бы при необходимости сопровождать пациентов во время пешей прогулки.

"В ситуации, когда пациенты на самом деле лишены возможности по своему желанию покинуть больницу (дверь отделения запирается; за пределами отделения можно передвигаться лишь в сопровождении персонала; чтобы покинуть отделение, нужно получить разрешение врача и т.д.), имеют дело по сути с принудительным лечением. Такие ограничения нельзя устанавливать для пациента, добровольно находящегося на лечении. Если это все же делают, то нарушают права пациентов, поскольку отсутствует механизм контроля, который позволил бы оценить, является ли принудительное лечение как существенное ограничение основного права на свободу обоснованным и оправданным", - написала канцлера права Юлле Мадизе.

По ее словам, работники могут попросить, чтобы пациенты сообщали им об уходе из отделения, однако нельзя принуждать их находиться в больнице, если нет оснований и решения о применении принудительной психиатрической помощи.

Право на приватность

Второе существенное замечание относительно условий пребывания в больнице касалось уважения приватности пациентов. Прежде всего это касается возможности закрываться в туалетах и душевых во время гигиенических процедур.