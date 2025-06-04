Таксист спас деньги пожилой нарвитянки от мошенников

3 июня 89-летней жительнице Нарвы позвонили и сообщили, что ее внук попал в ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка.
Мошенник, позвонивший женщине, сказал, что из-за ДТП ей теперь придется отдать деньги. Женщина действовала по инструкции: положила деньги в конверт, а часть суммы отдала курьеру, чтобы тот оплатил доставку денег в Таллинн.
Таксист, которого вызвали отвезти деньги из Нарвы в Таллинн, счел ситуацию подозрительной. Он вызвал полицию, и благодаря ему деньги остались у женщины.
Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства.