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Ср, 4.06.2025
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Таксист спас деньги пожилой нарвитянки от мошенников

Наличные деньги. Фото иллюстративное.

3 июня 89-летней жительнице Нарвы позвонили и сообщили, что ее внук попал в ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка.

Мошенник, позвонивший женщине, сказал, что из-за ДТП ей теперь придется отдать деньги. Женщина действовала по инструкции: положила деньги в конверт, а часть суммы отдала курьеру, чтобы тот оплатил доставку денег в Таллинн.

Таксист, которого вызвали отвезти деньги из Нарвы в Таллинн, счел ситуацию подозрительной. Он вызвал полицию, и благодаря ему деньги остались у женщины.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства.

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