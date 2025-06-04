Таксист спас деньги пожилой нарвитянки от мошенников

Мошенник, позвонивший женщине, сказал, что из-за ДТП ей теперь придется отдать деньги. Женщина действовала по инструкции: положила деньги в конверт, а часть суммы отдала курьеру, чтобы тот оплатил доставку денег в Таллинн.