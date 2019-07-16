ПЕРЕДОВИЦА: Еще одно потрясение

В "Eesti Energia" с начала года проходят крупные сокращения и там уже потеряли работу почти полтысячи человек. Сейчас пока нет ни малейшей ясности, насколько масштабными окажутся сокращения на шахтах и электростанциях к концу года.

В случае ТОО "Modulhouse" особенно жаль, что деятельность в Нарве сворачивает предприятие, которое платило работникам приличную по ида-вируским меркам зарплату. Она, правда, не дотягивает до уровня зарплат в "Eesti Energia", однако по данным налоговых поступлений, например, оценочная средняя брутто-зарплата на этом предприятии составляла 1141 евро.

На фоне таких новостей у Ида-Вирумаа нет ни малейшей надежды избавиться в ближайшее время от статуса региона с самым высоким уровнем безработицы. Политики, конечно, могут самозабвенно хвалиться тем, насколько самоотверженно они боролись в интересах Ида-Вирумаа, и писать статьи, как благодаря именно их партии деньги государства поступили в Ида-Вирумаа. По большей части речь идет о рутинном выделении денег или же об имеющих микроскопическое влияние мерах, которые в плане трудовой занятости мало влияют на общую картину. Если это было бы не так, то Ида-Вирумаа на фоне общего экономического бума и низкой безработицы не находился бы с показателем безработицы 8,8 процента на последнем месте.