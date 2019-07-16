На рынке труда происходят разнообразные изменения

Создаются новые рабочие места, уровень безработицы низкий, а занятость выросла. В то же время число приходящих на рынок работников отстает от спроса. Предприятия теперь конкурируют, борясь за работников, а не наоборот. А возросший дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат.

В первом квартале текущего года уровень безработицы в Эстонии (4,7%) упал - без учета сезонности - до самого низкого за последние 11 лет значения. Положительным моментом можно считать, что особенно снизилось число людей, долгое время остающихся безработными (более 12 месяцев). Это можно объяснить сильным спросом на рабсилу при ее дефиците. Низкая безработица снижает расходы государства на пособия.

Число рабочих мест с требованиями более высокой квалификации возросло. За последние пять лет в Эстонии создано 72000 новых рабочих мест. Количество людей, которые не проявляют активности на рынке труда, уменьшилось на 46000 человек, а в целом число занятых возросло на 43000 человек.

В Эстонии все меньше остается возможностей для увеличения занятости. Занятость достигла исторически наивысшего уровня. Она выросла во всех возрастных группах. Занятость людей пенсионного возраста (65+) уже стала у нас самой высокой в Европейском союзе, верхние строчки Эстония занимает и в части занятости людей от 25 до 64 лет.

По занимаемым должностям занятость больше всего увеличилась среди руководителей и специалистов высшего звена, тогда как работников с низкой квалификацией стало меньше. Произошли изменения также в образовательном уровне работников. Возросло число людей с высшим и средним специальным образованием на базе средней школы, а также их доля среди занятых. Снизилось число рабочих мест с низкой квалификацией, а количество рабочих мест, требующих более высокой квалификации, возросло.

Взлетевшие расходы на рабочую силу должны заставить предприятия больше инвестировать в технологии, с тем чтобы автоматизировать свою работу.

Если в последние годы занятость в обрабатывающей промышленности возросла, то в длительной ретроспективе она уменьшилась. Снизилась занятость также в сельском хозяйстве и больше людей пришло в сектор обслуживания.

Но оказание услуг, как правило, требует больше рабочих рук, чем промышленность. Это, как минимум частично, объясняет рост занятости и возникший серьезный дефицит рабсилы. Самый большой дефицит рабочей силы (доля вакансий в общем числе должностей) в Эстонии наблюдается в секторе ИКТ и в финансовом секторе.

Поскольку в Эстонии рабочей силы не хватает, предприятия вынуждены искать ее за рубежом. И здесь Эстония не отличается от многих развитых стран. Мы конкурируем за работников, особенно за квалифицированных, с нашими ближайшими соседями. Нехватка рабочей силы является проблемой для многих стран.