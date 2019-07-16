На рынке труда происходят разнообразные изменения

Как и в большинстве развитых промышленных стран, в Эстонии рынок труда находится в хорошем состоянии. Но есть и сильная напряженность.
Создаются новые рабочие места, уровень безработицы низкий, а занятость выросла. В то же время число приходящих на рынок работников отстает от спроса. Предприятия теперь конкурируют, борясь за работников, а не наоборот. А возросший дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат.
В первом квартале текущего года уровень безработицы в Эстонии (4,7%) упал - без учета сезонности - до самого низкого за последние 11 лет значения. Положительным моментом можно считать, что особенно снизилось число людей, долгое время остающихся безработными (более 12 месяцев). Это можно объяснить сильным спросом на рабсилу при ее дефиците. Низкая безработица снижает расходы государства на пособия.
Число рабочих мест с требованиями более высокой квалификации возросло. За последние пять лет в Эстонии создано 72000 новых рабочих мест. Количество людей, которые не проявляют активности на рынке труда, уменьшилось на 46000 человек, а в целом число занятых возросло на 43000 человек.
В Эстонии все меньше остается возможностей для увеличения занятости. Занятость достигла исторически наивысшего уровня. Она выросла во всех возрастных группах. Занятость людей пенсионного возраста (65+) уже стала у нас самой высокой в Европейском союзе, верхние строчки Эстония занимает и в части занятости людей от 25 до 64 лет.
По занимаемым должностям занятость больше всего увеличилась среди руководителей и специалистов высшего звена, тогда как работников с низкой квалификацией стало меньше. Произошли изменения также в образовательном уровне работников. Возросло число людей с высшим и средним специальным образованием на базе средней школы, а также их доля среди занятых. Снизилось число рабочих мест с низкой квалификацией, а количество рабочих мест, требующих более высокой квалификации, возросло.
Взлетевшие расходы на рабочую силу должны заставить предприятия больше инвестировать в технологии, с тем чтобы автоматизировать свою работу.
Если в последние годы занятость в обрабатывающей промышленности возросла, то в длительной ретроспективе она уменьшилась. Снизилась занятость также в сельском хозяйстве и больше людей пришло в сектор обслуживания.
Но оказание услуг, как правило, требует больше рабочих рук, чем промышленность. Это, как минимум частично, объясняет рост занятости и возникший серьезный дефицит рабсилы. Самый большой дефицит рабочей силы (доля вакансий в общем числе должностей) в Эстонии наблюдается в секторе ИКТ и в финансовом секторе.
Поскольку в Эстонии рабочей силы не хватает, предприятия вынуждены искать ее за рубежом. И здесь Эстония не отличается от многих развитых стран. Мы конкурируем за работников, особенно за квалифицированных, с нашими ближайшими соседями. Нехватка рабочей силы является проблемой для многих стран.
В прошлом году в Эстонию на работу по краткосрочным и срочным разрешениям прибыло 22600 человек, а за первые пять месяцев этого года - уже 16200 иностранцев. В прошлом году 70 процентов из них приступили к работе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Для Эстонии массовое привлечение иностранной рабочей силы в таком формате не может быть постоянным решением. Впредь нам понадобится все больше высококвалифицированных работников.
Дефицит рабочей силы и быстрый рост экономики (особенно в денежном выражении) поддерживают сильный рост заработной платы. Зарплаты растут также в связи с ростом доли рабочих мест, требующих более высокой квалификации. За ростом зарплат стоит и повышение минимальной заработной платы.
Минимальная зарплата росла быстрее средней брутто-зарплаты, и доля минимальной заработной платы уже достигла 38 процентов от средней и 50 процентов от медианной зарплаты. Во многом в связи с ростом минимальной зарплаты оплата труда работников с начальным и основным образованием росла быстрее, чем у работников с более высоким уровнем образования, и в течение длительного периода разница в их зарплатах постепенно уменьшалась.
Рост числа работников наряду с сильным ростом зарплат означает увеличение фонда зарплат в экономике и повышение налоговых поступлений, связанных с рабочей силой. В то же время рост налогов на рабочую силу в последние годы замедлился. Одна из причин - рост числа и доли работников, занятых неполный рабочий день. Если 15 лет назад в Эстонии с частичной занятостью работало семь процентов, пять лет назад - девять процентов, то к прошлому году этот показатель вырос до 11 процентов. Число работников, занятых неполный рабочий день, выросло и во многих других развитых странах.
Вместе с возросшей занятостью и снизившейся безработицей быстрый рост зарплат имеет положительное социальное влияние: вдобавок к возросшему налоговому доходу улучшившиеся покупательная способность и жилищные условия людей способствовали, например, снижению преступности.
Как долго может продолжаться столь выгодное для работников положение вещей? Чрезмерно быстрый рост расходов на рабочую силу снижает рентабельность предприятий. Рентабельность предприятий хоть и снизилась, но она приблизилась к среднему показателю по ЕС. Но более низкая рентабельность ограничивает возможности предприятий в части инвестирования и роста и ухудшает их конкурентоспособность.
Взлетевшие расходы на рабочую силу должны заставить предприятия больше инвестировать в технологии, с тем чтобы автоматизировать свою работу, однако, к сожалению, здесь вновь в качестве тормоза выступает дефицит высококвалифицированных профессионалов.
Ожидающееся охлаждение экономики хотя и снижает потребность в рабочей силе, дефицит рабсилы в ближайшее время будет сохраняться. Положение на рынке труда зависит от того, насколько гибкими окажутся предприятия в меняющихся экономических условиях.