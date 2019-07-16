Вт, 16.07.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Айвар Крийска прокладывает путь к древней нарвской культуре

Археологические раскопки в Рийгикюла. В зеленой футболке стоит доктор Керкко Нурдквист из Хельсинкского университета, копают в основном финские археологи-любители из общества "Ango".

ФОТО: Айвар Крийска

Для встречи с ведущим эстонским профессором археологии Айваром Крийска сейчас придется отправиться к берегу ручья Тырвайыэ в Рийгикюла, где он исследует уходящую на семь с лишним тысячелетий вглубь веков нарвскую культуру - прежде всего с точки зрения развития глиняной посуды.

- Айвар Крийска, какая атмосфера царит у вас сейчас на раскопках?

- Несмотря на дождливую погоду, настроение хорошее как у рабочих, так и у археологов. Один из наших рабочих сказал во время сильной грозы, когда мы все промокли до нитки и продрогли, что он ни за что не променял бы этот дождь на раскопках на возможность укрыться в теплом доме во время сильного дождя. Так и есть. У нас исследовательские раскопки, где значение имеет не время, а точность. Поскольку работы также большей частью финансируются самими членами экспедиции, то время нас тоже не подгоняет - в отличие от большинства проводимых в наше время археологических работ в Эстонии, которые связаны со спасательными исследованиями. Там каждый час на счету.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ